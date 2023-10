DIRETTA Champions League, Napoli-Real Madrid | Formazioni UFFICIALI LIVE

Seconda partita della fase a gironi della Champions League per il Napoli che ospita il Real Madrid del grande ex Ancelotti

Si torna in campo per la Champions League, per la seconda giornata della fase a gironi del gruppo C: il Napoli ospita il Real Madrid per una sfida che si preannuncia spettacolare.

I padroni di casa, guidati da Rudi Garcia, hanno ritrovato smalto, dopo un inizio difficile, e la verve realizzativa del capocannoniere Victor Osimhen, al centro di un vero e proprio caso nei giorni scorsi, con tanto di dichiarazioni al vetriolo dell’agente del bomber e contro risposta ufficiale del club del presidente Aurelio De Laurentiis. Avversario di giornata è il Real Madrid del grande ex, mai tanto amato dal pubblico partenopeo, Carlo Ancelotti. I ‘Blancos’ sono reduci dalla vittoria sul campo del Girona con un netto 3-0 e hanno conquistato la vetta della classifica della Liga. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’.

FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-REAL MADRID

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; POlitano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti

CLASSIFICA GRUPPO C: Napoli e Real Madrid 3 punti; Braga e Union Berlino 0