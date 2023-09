Fischi e caso Osimhen, Rudi Garcia: “Maldestri sui social”

Le parole di Rudi Garcia ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida Napoli-Udinese. Ecco quanto dichiarato dal tecnico francese

Gara da non fallire per il Napoli, che vuole invertire la rotta in campionato e ottenere una vittoria che manca da tre turni di campionato. Ad animare la vigilia della sfida con l’Udinese, però, è stato il caso Osimhen.

Ad ogni modo l’attaccante nigeriano figura tra i titolari della sfida con l’Udinese. Garcia ha bisogno del suo numero 9 per rivitalizzare un attacco che nelle ultime uscite stagionali è apparso poco prolifico. Inevitabile, però, che l’allenatore francese nel pre-partita di Napoli-Udinese abbia dovuto rispondere anche alla domanda legata alla situazione Osimhen. La presa di posizione dell’allenatore francese non si è fatta attendere. Ecco quanto riferito ai microfoni di DAZN:

“Finalmente giochiamo in casa dopo tre trasferte di fila, siamo contenti di ritrovare i nostri tifosi. Ovviamente ci siamo parlati con Osimhen, eravamo tutti frustati ed arrabbiati dopo Bologna. Durante questi due giorni ci sono stati episodi maldestri sui social che non hanno aiutato. Abbiamo parlato e l’importante è che lui si concentri sul campo e che dia tutto per la nostra maglia”.

Napoli-Udinese, fischi per Garcia alla lettura delle formazioni

Indipendentemente dal caso Osimhen, che comunque sta ricoprendo un ruolo tutt’altro che indifferente, il Napoli non può più permettersi passi falsi. Prova ne sia qualche timido fischio piovuti dagli spalti del ‘Maradona’ all’indirizzo di Garcia al momento della lettura delle formazioni.

Fischi che, invece, non sono stati indirizzati ad Osimhen. L’attaccante nigeriano in questo primo scorcio della partita si sta muovendo molto per provare ad incidere sin dall’inizio. Nel caso in cui subentrassero novità in tal senso, vi forniremmo i dovuti ragguagli.