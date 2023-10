Ansia Dionisi: tre infortuni in mezz’ora, ecco quando rientreranno

Dionisi, tecnico del Sassuolo, deve preoccuparsi della situazioni infortunati con ben tre giocatori usciti non al meglio della condizione

Nella settima giornata di campionato abbiamo assistito alla sconfitta del Sassuolo in casa contro il Monza; passo falso dei neroverdi che non riescono a dare continuità ai due ottimi risultati contro Juventus ed Inter. La principale preoccupazione era proprio questa: vedere come avrebbe reagito il club contro una squadra dello stesso livello; specialmente nel primo tempo i ragazzi di Dionisi hanno sprecato almeno un paio di occasioni che avrebbero potuto cambiare l’indirizzo della partita.

Esame di maturità non superato da parte del Sassuolo che continua con questa altalena di risultati tra grandi imprese e scivoloni inaspettati. Dall’inizio della stagione sono tre vittorie e quattro sconfitte per una squadra senza mezze misure. Il match con il Monza, però, non ha portato solamente una sconfitta con Dionisi costretto a dover fare i contri con tre infortuni.

Situazioni da monitorare con estrema attenzione perché potrebbe andare a complicare la preparazione del prossimo match di campionato; il Sassuolo, infatti, è atteso dal match contro il Lecce (in programma venerdì alle 20.45), altra gara in cui capire le reali ambizioni del club neroverde.

Pinamonti, Tressoldi ed Henrique infortunati: i tempi di recupero

Iniziamo dalla situazione di Pinamonti, l’attaccante che ha iniziato la stagione nel migliore dei modi con una serie di gol e prestazioni molto importanti per la propria squadra. Nella sfida con il Monza, il centravanti è uscito al minuto sessanta sostituito da Mulattieri. Per il classe 1999 problema alla testa; il rischio è che per il centravanti possa esserci anche qualcosa a livello muscolare; prima di essere cambiato, infatti, Pinamonti aveva sentito un leggero fastidio.

Passiamo ora al secondo cambio obbligato da parte di Dionisi; al minuto sessantotto, infatti, è entrato Ferrari al posto di Tressoldi. Sostituzione che il tecnico ha dovuto effettuare dopo un contrasto che ha visto protagonista il classe 1999. Non è stata una serata fortunata per il Sassuolo; a pochi minuti dalla fine del match, il tecnico è stato costretto a sostituire anche Matheus Henrique. La situazione del centrocampista è quella che preoccupa di meno dal momento che per lui si parla solamente di crampi.

Sconfitta sul campo e tre cambi obbligati per Dionisi; non proprio la serata che si aspettava il tecnico del Sassuolo. In vista del prossimo match, in casa del Lecce, bisogna valutare la situazioni di Pinamonti, Tressoldi ed Henrique. L’allenatore ha bisogno di tutti per ottenere un risultato positivo.