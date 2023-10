Ancelotti attacca: “In Champions non si danno certi rigori”

Le parole dell’allenatore del Real Madrid nel post partita della gara di Champions contro il Napoli

Il Real Madrid si è imposto per 2-3 allo stadio Maradona. Gli ospiti, trascinati dal talento smisurato di Jude Bellingham, salgono in testa al girone con due vittorie in altrettante gare.

Carlo Ancelotti vince ancora. L’allenatore dei Blancos, grande ex della sfida, espugna Napoli e continua a dominare in Europa. Dopo l’addio nel 2019 con più di qualche polemica, il ritorno in Campania è stato molto gradito al tecnico del Real Madrid. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così della partita: “E’ stata una gara combattuta. Abbiamo preso un gol che si poteva evitare ma la squadra ha giocato bene. Il rigore per il Napoli è molto dubbio: normalmente in Champions non si fischiano”. Non lasciano spazio a interpretazioni quindi le parole di Ancelotti, molto chiaro nel giudizio degli episodi arbitrali.

Le parole su Bellingham e Valverde

Una vittoria fondamentale per il Real Madrid, trascinato dai gol dei propri fenomeni Vinicius Jr, Bellingham e Valverde, osannati dall’allenatore nell’intervista post partita.

L’ex tecnico del Milan ha proseguito infatti elogiando i suoi uomini e focalizzandosi in particolare su due calciatori: “Valverde è un grandissimo giocatore, ha nel suo repertorio questi tiri e ha fatto un grandissimo gol. Onestamente mi vien da ridere a sentire che è autogol di Meret. Bellingham stupisce perchè è un 2003, ha solo 20 anni e sorprende la sua personalità. Abbiamo cercato di mantenere il 2 vs 1 in marcatura su Osimhen, gli abbiamo tolto spazio. Abbiamo sofferto ma siamo stati bravi.” Fuoriclasse quelli a disposizione di Carlo Ancelotti che, in una sfida bella ed equilibrata, hanno fatto la differenza.