Vlahovic al Napoli, intreccio clamoroso con Osimhen

Scenari di calciomercato clamorosi, i destini di Dusan Vlahovic e Victor Osimhen si intrecciano e coinvolgono Napoli e Juventus: ecco come

In una Serie A che rispetto a diversi anni fa nel confronto con altri campionati europei ha perso buona parte del precedente appeal e della precedente competitività, ci sono comunque giocatori di altissimo che tengono banco in campo e sul mercato. In particolare in attacco, la lotta per il trono dei bomber quest’anno tra i vari Osimhen, Vlahovic, Lautaro Martinez si annuncia piuttosto appassionante.

L’argentino ha lanciato la sfida a tutti con una partenza a razzo (9 gol in 7 gare), il nigeriano e il serbo sembrano pronti a rispondere. Ma intanto su di loro restano sempre vive le voci di mercato che possono portare a sviluppi clamorosi. In questi giorni, il fronte si è scaldato in particolare su Osimhen e a prescindere dalla ricomposizione della maretta in seno al Napoli con il nigeriano, la sensazione è che al termine di questa stagione, al più tardi, il capocannoniere dello scudetto azzurro dirà addio. Dando il via a movimenti di una certa importanza.

Il futuro di Osimhen apre il valzer degli attaccanti: Vlahovic e non solo per il Napoli

Il sostituto del nigeriano, come indicato da ‘Elgoldigital’ in Spagna, potrebbe essere proprio Vlahovic. Il Napoli guarderebbe con favore al serbo, uno dei giovani attaccanti più promettenti, e avrebbe la forza economica a quel punto per presentarsi con una offerta consistente alla Juventus.

Vlahovic non sarebbe l’unica opzione, ovviamente, con altri nomi sul piatto. Attenzione all’ipotesi Morata, che per esperienza internazionale intrigherebbe molto e a sua volta, con un rinnovo ancora da siglare con l’Atletico Madrid, penserebbe all’ennesimo ritorno in Italia. Occhio poi ad altri profili più ‘a sorpresa’, come Ivan Toney del Brentford, attualmente sospeso, o Moukoko, giovane bomber del Borussia Dortmund.