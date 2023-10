Nuova proprietà araba e Zidane: subito 300 milioni sul mercato

Il tecnico francese rimane tra i profili più appetibili sul mercato degli allenatori

Prosegue il processo di espansione del mondo mediorientale nel calcio europeo. Dopo aver assistito all’incredibile ‘emorragia’ di campioni la scorsa estate verso l’Arabia Saudita, nuovi fondi potrebbero tornare ad investire in Europa. Di recente, ad esempio, è tornata di moda l’ipotesi circa una possibile cessione da parte dell‘Inter dietro l’interesse di Investcorp.

In questo caso si tratta di un fondo Bahrein (peraltro già accostato al Milan negli anni scorsi), anche se in passato il club nerazzurro era entrato nel mirino di altri investitori miliardari. Tra questi – ad esempio – Pif, fondo che negli ultimi giorni è stato invece accostato ad un club storico del calcio francese. Stiamo parlando del Marsiglia, società che non sta vivendo affatto una buona stagione come certificato dal recente cambio in panchina che ha portato all’esonero di Marcelino in cambio dell’ingaggio di Gennaro Gattuso.

Nonostante le voci circolate in merito ad un clamoroso possibile ritorno a Marsiglia di Zinedine Zidane, la scelta è ricaduta sul tecnico italiano. Eppure, secondo quanto riferito da ‘France Bleu Provence’, in gran segreto l’ex allenatore del Real Madrid avrebbe realmente trattato il ritorno in panchina. Un’operazione nata sotto il segno di un fondo dell’Arabia Saudita pronto a prelevare il club francese con un progetto a dir poco faraonico.

Cessione Marsiglia e Zidane in panchina: progetto da 300 milioni

Qualora la proprietà del Marsiglia fosse passata agli arabi, il nuovo fondo non si sarebbe limitato a chiamare in panchina un profilo di calibro internazionale come Zidane.

Il progetto iniziale avrebbe infatti previsto di mettere subito a disposizione del club un budget da 300 milioni di euro da investire sul mercato per rinforzare la rosa. Una tesi, questa, che in Francia è stata poi smentita da altre fonti, secondo cui in Arabia Saudita sarebbero invece interessati all’approdo di Zidane presso un club arabo per dar continuità allo sviluppo del calcio all’interno del paese. Ad ogni modo, dopo una lunga assenza dai campi da calcio, sembra che stia per arrivare il tanto atteso momento del ritorno di Zidane su una panchina.