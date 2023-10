Niente esonero: rilancio da 80 milioni per strappare Vlahovic alla Juve

Il nome di Dusan Vlahovic rimane sempre al centro dei rumors di mercato: nuovo assalto a gennaio per strappare il bomber serbo alla Juventus

Il Chelsea ha iniziato nel modo peggiore la stagione, a parte l’ultimo successo contro il Brighton in Coppa di Lega.

Stasera c’è il fondamentale incrocio in campionato contro il Fulham, con la squadra di Mauricio Pochettino che deve rimettersi al più presto in carreggiata visto il fallimentare inizio di Premier League con soli 5 punti collezionati in sei gare e la vetta della classifica (guidata dal Manchester City di Guardiola) già distante tredici lunghezze. Al momento comunque il tecnico argentino non sembra ancora in discussione, ma è inevitabile che i ‘Blues’ debbano cambiare marcia e scalare posizioni per avvicinarsi alla zona Champions che è l’obiettivo minimo della squadra londinese. Intanto Pochettino pensa già al mercato di gennaio e vorrebbe rinforzare in primis l’attacco, considerando anche gli infortuni che stanno frenando il Chelsea in fase offensiva.

Calciomercato Juventus, il Chelsea ci riprova per Vlahovic a gennaio

In questo senso ci sarebbe un ritorno di fiamma: stando infatti al portale ‘Fichajes.net’, la dirigenza dello Stamford Bridge starebbe ripensando a Dusan Vlahovic per la finestra invernale su input dell’ex allenatore di Tottenham e PSG.

Pochettino stravede per Vlahovic e top avrebbe messo in cima alla lista della spesa per la riapertura del mercato, con il centravanti serbo già in orbita Chelsea la scorsa estate nell’ipotetico scambio con Lukaku, quest’ultimo poi accasatosi alla Roma. Gli ostacoli non mancherebbero però per i ‘Blues’ nella corsa a Vlahovic, visto che la Juve valuterebbe l’ex Fiorentina almeno 80 milioni di euro e difficilmente si priverebbe del suo numero 9 a stagione in corso senza un sostituto all’altezza. Le alternative a Vlahovic si chiamerebbero Osimhen e Morata, anche se il bomber serbo resterebbe la priorità in attacco del Chelsea e di Pochettino.