McKennie e il messaggio contro Allegri: arriva il dietrofront

Nuovo post del papà di McKennie per far chiarezza su quanto scritto in precedenza. Esonero di Allegri? Ecco la sua idea

“Metti McKennie a centrocampo! Weah sull’ala! Hanno dimostrato di giocare bene insieme nelle loro posizioni”, non è un semplice tifoso sui social a dare indicazioni a Massimiliano Allegri, bensì il papà di McKennie, che ha usato Twitter, come vi abbiamo raccontato, per mandare un messaggio al tecnico bianconero.

E’ evidente che a McKennie senior non piaccia per nulla la scelta del livornese di schierare il figlio a tutta fascia, nel 3-5-2, come è successo ieri nel match di Bergamo, contro l’Atalanta. Il classe 1998 è un centrocampista e come tale il padre vorrebbe che venisse utilizzato. John, dunque, si unisce alla lunga schiera di tifosi bianconeri che non sono per nulla convinti dell’operato di Massimiliano Allegri.

Juventus, il nuovo post di John McKennie: l’idea su Allegri

Papà McKennie, però, proprio pochi minuti fa, ha deciso di scrivere un nuovo post per provare a far chiarezza sulla propria idea in merito alla posizione del tecnico livornese:

“Ho le mie opinioni, ma non augurerei mai a nessuno di essere licenziato! Alla fine dei conti l’allenatore ha un suo piano, non ci deve piacere! Anche io sono un tifoso, ma lui è il COACH! Non prendiamo le mie parole fuori contesto!“.

John McKennie, dunque, non cambia idea sul voler vedere il figlio a centrocampo, con Weah sull’esterno. Un parere, certamente, diverso da quello di Allegri, ma l’americano non si augura comunque il suo esonero. Appare evidente, però, che se dovesse esserci non si strapperebbe di certo i capelli.