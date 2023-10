Clamoroso alla Juve, il papà del bianconero contro Allegri: cosa succede

Il papà di un calciatore della Juventus si scaglia contro Massimiliano Allegri: così sui social dopo la partita contro l’Atalanta

Il pareggio di Bergamo ha soddisfatto Massimiliano Allegri, meno i tifosi della Juventus anche per il gioco espresso dalla squadra bianconera.

“Sono contento della prestazione e del punto, qui non era semplice. A livello tecnico potevamo far meglio e verticalizzare di più. Abbiamo rischiato su una palla dove Gatti era nell’uno contro uno, doveva essere più attento ma sono momenti di crescita. Non aver preso gol e non aver perso è importante”, ha dichiarato il tecnico della Juve nel post partita.

Tuttavia, la prestazione offerta da Chiesa e compagni ancora una volta non ha convinto i tifosi. Ma non solo. Anche il papà di un calciatore bianconero, infatti, ha avuto da ridire per le scelte di Allegri.

Juventus, il papà di McKennie contro Allegri

John McKennie, papà del centrocampista americano, su Twitter si è espresso così sulla posizione esterna di suo figlio.

Put Mckennie in the midfield! Weah on the wing! They have proven they play well together in their perspective positions! https://t.co/ia8AtWJXRh — john mckennie (@airborne69) October 2, 2023

“Metti McKennie a centrocampo! Weah sull’ala! Hanno dimostrato di giocare bene insieme nelle loro posizioni”, ha tuonato McKennie senior. Il papà dell’americano ‘denuncia’ anche il mancato impiego del neo arrivato Weah, scomparso dai radar dopo un buon impatto in bianconero.