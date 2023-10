Juventus, de Ligt bis: torna con lo scambio

Poco spazio per de Ligt in questo avvio di stagione dopo l’arrivo di Kim al Bayern Monaco. La Juventus studia il ritorno dell’olandese

Solo due presenze da titolare, con cinque panchine e le ultime due gare saltate per infortunio. L’ex Juventus Matthijs de Ligt, nel pieno della sua maturazione, sta vivendo il peggior avvio di stagione in carriera con la maglia del Bayern Monaco.

Nelle scorse settimane il difensore olandese, subito interrogato a riguardo, non ha esitato ad esprimere tutta la propria frustrazione: “Perché non mi fanno partire titolare? Guarda, non ne ho idea dovresti chiedere all’allenatore. Sto facendo tutto ciò che dice e giocando anche a centrocampo per soli dieci minuti. Non lo capisco, ma non mi deve spiegazioni. L’unica cosa che posso fare è lavorare e migliorare sul campo. Il resto è compito dell’allenatore ed è lui che prende le decisioni”.

La replica di Tuchel non si è fatta attendere: “Matthijs meriterebbe di giocare al 100%, è in buona forma. Ovviamente capisco che non sia soddisfatto del minutaggio ma è un giocatore che fa gruppo, tutti devono farsi trovare pronti in ogni momento e Matthjis lo fa”. Per de Ligt si tratta di una situazione inedita, da Ajax e Juventus alla passata stagione non era mai stato in discussione, al punto che si parla già di un possibile addio al Bayern. I tifosi bianconeri sognano il ritorno.

Calciomercato Juventus, l’ipotesi di scambio per il ritorno di de Ligt

Nelle ultime ore è stata rilanciata l’ipotesi Barcellona per l’ex capitano dell’Ajax. Ma non solo. Altri rumors ed indiscrezioni, infatti, danno per possibile anche un ritorno alla Juventus.

Il club bianconero è alla ricerca di un terzo titolare di livello da affiancare a Bremer e Danilo e potrebbe presto monitorare anche la situazione di de Ligt. Il centrale olandese è stato ceduto al Bayern per oltre 70 milioni di euro e potrebbe tornare solo attraverso la formula del prestito. Da qui la possibile idea di uno scambio di prestiti con McKennie, che conosce già la Bundesliga: i bavaresi sono alla ricerca di nuove soluzioni a centrocampo e l’americano potrebbe diventare un’importante alternativa per Tuchel. La Juve monitora anche la situazione dell’ex de Ligt.