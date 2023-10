Italiano post Fiorentina Cagliari “Volevamo questa vittoria” e poi una promessa ai tifosi

La Fiorentina di Italiano ha battuto tre a zero il Cagliari e ha raggiunto Napoli e Juventus a quattordici punti in classifica

Una partita fondamentale per la classifica; la Fiorentina chiudeva il settimo turno di Serie A ospitando il Cagliari. Un tre a zero netto dei viola che hanno chiuso la partita nei primo venti minuti andando ad imporre il proprio gioco fin dal primo pallone toccata. Da quel momento è stata gestione pura e risparmio delle forze anche in visto della sfida di giovedì in Conference League.

La cosa positiva, oltre alla classifica (che vede i viola al terzo posto insieme a Napoli e Juventus con la sfida in casa dei partenopei nel prossimo weekend) è stato senza dubbio il gol di Nzola. A questa Fiorentina mancavano solo i gol degli attaccanti e nella serata contro il Cagliari si è sbloccato l’ex Spezia.

Partita praticamente perfetta quella dei viola che confermano di essere una squadra forte e con delle idee ben precise quando scende in campo; la stagione è appena iniziata e, giocando ogni tre giorni, si paleseranno delle difficoltà.

Italiano: “Proveremo a ripetere quanto fatto lo scorso anno”

Al momento però la Fiorentina è una bellissima realtà del massimo campionato italiano e domenica prossima, in casa del Napoli, i viola proveranno a volare ancora più in alto. Di seguito le parole di Italiano al termine di Fiorentina Cagliari.

“Primo tempo molto bene, ci era capitato anche a Frosinone di calare un pochino, di perdere le distanze, questa cosa qui non mi era piaciuta e abbiamo cambiato i quattro davanti per continuare la pressione feroce, difficile tenere questi ritmi giocando ogni tre giorni. Possiamo crescere ma sono contento, volevamo questa vittoria, questa classifica e il nostro centravanti ha fatto gol”

“Secondo me dobbiamo ancora crescere per un fattore: abbiamo cambiato otto/nove elementi e a due mesi dall’inizio questi elementi devono darci ancora quel qualcosa in più che avevamo ottenuto nel finale della scorsa stagione dove siamo arrivati in finale di Conference. Giocare due competizioni ti può togliere qualcosa all’inizio ma quando tutti aumenteranno di condizione e si sentiranno coinvolti potremmo crescere”

“Ho la sensazione che ripetere quello fatto lo scorso anno non è semplice, arrivare in due finali non è semplice, tanti episodi, tanti momenti, dobbiamo ricercare quelle situazioni. Se i nuovi ci danno quel qualcosa in più possiamo arrivare lunghi nelle competizioni. La Fiorentina merita un livello importante ma promettere che arriveremo lunghi come lo scorso anno non è possibile ma ci proveremo”

“Si percepisce la grande passione che ci sta in giro, l’attaccamento per la maglia, per i colori. Si percepisce che Firenze vuole vincere, arrivare ad ottenere qualcosa di importante. Sappiamo la responsabilità che abbiamo e cerchiamo in ogni partita di rendere felici i nostri tifosi, il nostro obiettivo oggi era mostrare ai nostri tifosi questa classifica. Ogni volta che andiamo in campo è per rendere orgogliosi i tifosi”

“Maxime Lopez è arrivato da poco ma ha già iniziato dall’inizio in Conference, crescerà anche lui, ha identiche caratteristiche di Arthur, non so quando si potranno vedere insieme. Kayode stupisce di partita in partita, deve crescere anche lui, è un talento e bisogna cercare di tutelarlo, sono felice per come si approccia per come si allena e vederlo giocare è un piacere“