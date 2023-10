La Fiorentina vola al terzo posto: Cagliari sempre più ultimo

La Fiorentina batte il Cagliari e e vola al terzo posto in classifica insieme a Napoli e Juventus; ragazzi di Ranieri sempre più ultimi

La settima giornata di Serie A si concludeva con la sfida tra Fiorentina e Cagliari; nel pomeriggio avevamo assistito al successo esterno del Monza sul campo del Sassuolo e al pareggio, per zero a zero, tra Torino e Monza. La sfida tra i viola e i ragazzi di Ranieri era fondamentale per entrambe le squadre; i ragazzi di Italiano volevano sfruttare l’occasione in modo da volare ancora più in alto in classifica mentre il club neopromosso cercava la prima vittoria in campionato per uscire da una situazione già complicatissima.

L’avvio della Fiorentina è stato decisamente importante; i viola sono passati in vantaggio al terzo con il gol del solito Nico Gonzalez per poi raddoppiare al ventunesimo con lo sfortunato autogol di Dossena. Nella prima frazione di gioco, esclusa una disattenzione dove Kayode ha evitato il peggio, la Fiorentina è stata assoluta padrone del campo.

Nella ripresa controllo totale da parte dei ragazzi di Italiano che hanno saputo gestire il vantaggio e questo è un dato importante anche in vista del prossimo impegno della Fiorentina in Conference League. Nel finale gioia anche per Nzola che trova, finalmente, la prima gioia in questo campionato; si tratta del primo gol segnato da un centravanti viola in questa stagione. A livello di classifica, i viola salgono al terzo posto insieme a Napoli e Juventus; serata perfetta per Bonaventura e compagni.

Cagliari, altra sconfitta: squadra sempre più ultima

Discorso completamente diverso per il Cagliari di Ranieri; zero vittorie, cinque sconfitte e due pareggi per una squadra che fatica non solo a trovare continuità di risultati ma anche a trovare la via del gol. Tutte difficoltà che la squadra dovrà cercare di risolvere nelle prossime settimane per iniziare a risalire una classifica veramente complicata.

La prossima sfida di campionato, per gli uomini di Ranieri, sarà contro la Roma; un match per nulla semplice dove il Cagliari dovrà provare a fare una piccola impresa per andare a conquistare la prima vittoria in questa stagione. Il momento non è semplice, la classifica è decisamente negativa ma il club sapeva di trovare questi problemi in Serie A e con un tecnico come Ranieri si possono superare queste difficoltà.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 18 punti, Milan 18, Napoli 14, Juventus 14, Fiorentina 14 Atalanta 13, Lecce 11, Bologna 10, Frosinone 9, Sassuolo 9, Torino 9, Monza 9, Roma 8, Genoa 8, Verona 8, Lazio 7, Udinese 4, Salernitana 3, Empoli 3, Cagliari 2.