Colombo stende il Sassuolo, pareggio tra Torino e Verona

Basta il gol di Colombo al Monza per battere il Sassuolo; finisce con un pareggio, invece, la partita tra Torino e Verona

Due anticipi delle 18.30 in questa settima giornata che continua a regalare emozioni; abbiamo visto il successo del Milan contro la Lazio, il poker di Lautaro per battere la Salernitana e una Roma capace di rispondere alle critiche con la vittoria sul Frosinone. In questo lunedì di ottobre, prima di Fiorentina-Cagliari, si disputavano Sassuolo Monza e Torino Verona.

Partite importanti per tutte le squadre in campo; il Sassuolo, dopo i prestigiosi successi contro Juventus ed Inter, cercava la vittoria della continuità. Sono proprio queste le partite dove i neroverdi, infatti, devono crescere di mentalità per fare lo step successivo e crescere all’interno del campionato. Il Monza, dopo una sconfitta e tre pareggi consecutivi, aveva assolutamente bisogno della vittoria.

Ancora una volta il Sassuolo ha dimostrato le difficoltà che ha sempre avuto in queste partite; il Monza, infatti, con il gol di Colombo nella ripresa (e una buonissima prestazione di Di Gregorio) è riuscito a conquistare tre punti importanti per la classifica. I neroverdi devono, a questo punto, rimandare l’esame di maturità.

Oggi la prova non è stata superata. Per quanto concerne il Monza, invece, si tratta di una vittoria decisamente preziosa sia dal punto di vista del morale sia per quanto riguarda la classifica.

Torino Verona non si fanno male: finisce zero a zero

L’altra sfida delle 18.30 metteva di fronte Torino e Verona; i granata volevano migliorare il proprio rendimento casalingo visto che nelle ultime dieci partite hanno vinto in casa. I ragazzi di Baroni, invece, cercavano punti preziosi; dopo l’ottimo inizio, con le due vittorie nei primi centottanta minuti, la squadra era rimasta a secco di successi.

Una partita abbastanza bloccata con il Verona che è stato in grado di difendersi ordinatamente senza andare a soffrire più di tanto la pressione del Torino; per quanto riguarda i granata, invece, forse potevano fare di più nel tentativo di andare a conquistare i tre punti. Il pareggio, molto probabilmente, va molto meglio agli ospiti rispetto ai padroni di casa; per i granata, invece, occasione persa e non proprio il miglior modo per arrivare al derby di sabato prossimo. Di seguito andiamo a vedere la classifica della Serie A in attesa dell’ultimo match della settima giornata, Fiorentina-Cagliari.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 18 punti, Milan 18, Napoli 14, Juventus 14, Atalanta 13, Fiorentina* 11, Lecce 11, Bologna 10, Frosinone 9, Sassuolo 9, Torino 9, Monza 9, Roma 8, Genoa 8, Verona 8, Lazio 7, Udinese 4, Salernitana 3, Empoli 3, Cagliari* 2.

*una partita in meno