Inter favorita scudetto, la ‘denuncia’ che sconquassa la Serie A

Le ultime news Serie A dopo gli anticipi del sabato che hanno visto le vittorie di Napoli, Milan e Inter nella corsa scudetto

La settima giornata del campionato di Serie A ha visto scendere in campo di sabato le quattro formazioni che in settimana saranno impegnate nel secondo turno della fase a girone di Champions League.

Il Milan si è aggiudicato lo scontro diretto casalingo contro la Lazio per 2-0 con le reti di Pulisic e Okafor, mentre Napoli ed Inter hanno calato il poker in trasferta rispettivamente contro il Lecce e la Salernitana. Se i campioni d’Italia in carica sono andati a segno con quattro marcatori diversi (Ostigard, Osimhen, Gaetano e Politano su rigore, ndr), per i meneghini il mattatore è stato Lautaro Martinez che ha siglato una storica quadripletta. Probabile che siano proprio queste tre squadre, con la Juventus che ha il vantaggio di non giocare le coppe, a giocarsi il titolo. Sul tema è intervenuto anche il giornalista Maurizio Pistocchi, che sul tema scudetto ha le idee molto chiare: “Nelle prime uscite ho visto un Napoli un po’ confuso, ora è tornato a dominare ed è la prima candidata al tricolore. Perché tutti dicono che l’Inter sia la favorita? Sono le solite affermazioni di maestrini dal pensiero debole. La verità è che gli ultimi dati dei quotidiani sportivi sono terrificanti: non si vende più niente in edicola, quindi devono lisciare il pelo ai tifosi delle squadre più seguite”.

Arbitri, Pistocchi non ha dubbi: “Danno la sensazione di essere incapaci”

Lo stesso Pistocchi, nel suo intervento ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’, ha parlato anche degli arbitri di Serie A, e non sono mancate le critiche nei confronti dei fischietti italiani.

“I nostri arbitri danno spesso la sensazione di essere indecisi ed incapaci. Mi chiedo ad esempio come sia possibile che Manganiello non abbia visto in diretta il rigore per i partenopei contro l’Udinese ma glielo abbia dovuto segnalare il Var. In ogni caso il club azzurro non si deve preoccupare degli arbitri: se la squadra di Rudi Garcia fa il Napoli non ce n’è per nessuno in campionato”.