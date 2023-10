DIRETTA Serie A, Sassuolo-Monza e Torino-Verona: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Sassuolo-Monza e Torino-Verona, posticipi del lunedì

Archiviata la domenica calcistica con il ritorno al successo della Roma, la settima giornata di Serie A si chiude oggi con tre partite. Il palinsesto parte alle 18.30, con Sassuolo-Monza e Torino-Verona, sfide che mettono in palio punti importanti per rimanere nella parte sinistra della classifica.

Reduce dalla splendida doppia impresa contro Juventus e Inter, la squadra allenata da Alessio Dionisi non ha alcuna intenzione di fermarsi e va a caccia della terza vittoria consecutiva. Galvanizzato dall’ingaggio di Alejandro ‘el Papu’ Gomez e reduce da tre pareggi consecutivi, l’undici di Raffaele Palladino vuole tornare al successo, replicando l’impresa dello scorso anno (1-2) al ‘Mapei Stadium’.

Come detto, in contemporanea con questa sfida, allo stadio ‘Grande Olimpico’, Ivan Juric affronterà il suo passato per provare a rialzare la testa dopo la sconfitta contro la Lazio. In casa, i granata sono ancora imbattuti e sperano di sfruttare il fattore campo, nonostante l’assenza di Alessandro Buongiorno. Marco Baroni, dal canto suo, vuole ritrovare la via del gol dopo aver chiuso le ultime tre partite con zero reti segnate. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Sassuolo-Monza e Torino-Verona: formazioni ufficiali e dove seguirle in TV

In programma alle 18.30, Sassuolo-Monza e Torino-Verona saranno entrambe visibili su DAZN. Ecco le probabili formazioni delle due partite:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; A. Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Soppy, Ilic, Ricci, Lazaro; Seck, Radonjic; Zapata. All. Juric

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione; Terracciano, Suslov, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Cruz. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Inter 18 punti, Milan 18, Napoli 14, Juventus 14, Atalanta 13, Fiorentina* 11, Lecce 11, Bologna 10, Frosinone 9, Sassuolo* 9, Torino* 8, Roma 8, Genoa 8, Lazio 7, Verona* 7, Monza* 6, Udinese 4, Salernitana 3, Empoli 3, Cagliari* 2.

*una partita in meno