“Un disastro”: Roma-Frosinone, la bocciatura è senza appello

Nonostante un primo tempo chiuso in vantaggio, non mancano le critiche alla Roma: un giallorosso è pesantemente bocciato

Ci ha pensato Lukaku, ottimamente servito da Dybala, a sbloccare Roma-Frosinone. La rete del belga consente ai giallorossi di chiudere il primo tempo in vantaggio, nonostante diverse buone occasioni da parte dei ciociari, vicino al gol in almeno un paio di occasioni con Cuni.

Le incursioni degli avanti di Di Francesco hanno evidenziato, ancora una volta, la fragilità della retroguardia della Roma che con Mancini, Cristante e Ndicka è sembrata tutt’altro che imperforabile. In particolare ad aver attirato le critiche dei tifosi è il centrale franco-ivoriano, arrivano nel calciomercato estivo a parametro zero dall’Eintracht Francoforte.

Un acquisto che avrebbe dovuto dare maggior solidità alla retroguardia di Mourinho ma che finora si è rivelato deludente.

Roma-Frosinone, Ndicka nel mirino: “Neanche in Serie C”

Così nel primo tempo di Roma-Frosinone, i tifosi giallorossi si sono scagliati contro il 24enne e lo hanno fatto in maniera anche abbastanza netta.

C’è chi lo definisce una “sciagura”, chi parla di “disgrazia”, ma anche chi si domanda “come lo abbiamo fatto a prendere?”. Una corsa alla critica dove non manca anche un pizzico di ironia. Ecco allora il tifoso romanista che paragona il terzetto Mancini-Cristante-Ndicka ad un film dell’orrore di Dario Argento e quello che vorrebbe imporgli un divieto di circolazione, oltre a chi si chiede se sia stato schierato per la prima volta in campo.

Il giudizio negativo verso Ndicka sembra essere davvero unanime e c’è anche chi si spinge oltre, definendolo calciatore di Serie C.

Alcuni tweet su Ndicka:

Tutti a parla' de ndicka x mesi come fosse thuram che dio me ne scampi e liberi tra lui e Rui supplizio una sciagura — MARCO ASR🇮🇹🇦🇷🇮🇹CHE TE LO DICO A FA' (@mimmetto81) October 1, 2023

NDicka Cristante Mancini manco Dario Argento. #RomaFrosinone — Francesco (@Dukkere) October 1, 2023

Ndicka penso sia il giocatore più scarso della storia del calcio. — Supersonico (@supersonico1986) October 1, 2023

Rui e Ndicka non giocherebbero neanche in serie C — im ⸆⸉ ( waiting for 14th july ) (@avvilitaaa) October 1, 2023

che disastro questo primo mese di #Ndicka.

In marcatura lo salta chiunque.

come sia possibile, dopo aver giocato anni da titolarissimo in Bundesliga, non è chiaro.#RomaFrosinone — ApocaFede (@DrApocalypse) October 1, 2023

Ndicka sembra uno messo per la prima volta in un campo di calcio, gli mancano proprio le basi — La Scemoneta (@FrankDeSboer) October 1, 2023