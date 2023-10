Triangolo con Vlahovic e Lautaro: Juve e Inter nel valzer degli attaccanti

Vlahovic e Lautaro Martinez sotto osservazione per il loro rendimento, che li rende appetibili sul mercato: girandola di attaccanti

Ha lanciato un messaggio piuttosto chiaro al campionato, all’Europa e a tutti i suoi rivali, Lautaro Martinez. L’attaccante argentino vuole essere protagonista assoluto con l’Inter e si candida in maniera piuttosto vista al trono di capocannoniere in Serie A, che fin qui in carriera gli è sfuggito. Già 9 reti in campionato in sette giornate, dopo il clamoroso poker alla Salernitana da subentrato.

La concorrenza in ogni caso non mancherà al ‘Toro’ nerazzurro. A cominciare dal capocannoniere uscente Victor Osimhen, ma c’è anche Dusan Vlahovic, che vuole riscattare una stagione scorsa non proprio positiva ed è partito abbastanza bene con quattro reti. Il serbo della Juventus non prende parte alla gara con l’Atalanta, ma Allegri spera di averlo a disposizione per i prossimi impegni.

I due sono tra i talenti più fulgidi della nostra Serie A ed è inevitabile che finiscano sotto i riflettori in ottica di mercato. C’è in particolare un intreccio che potrebbe riguardare entrambi ed è da seguire con molta attenzione.

Né Vlahovic né Lautaro Martinez, ecco il prescelto per il colpo in attacco

Sta pensando seriamente ad entrambi l’Arsenal. Dall’avvento di Arteta in panchina, i ‘Gunners’ sono cresciuti fino a tornare una realtà importante in Premier League. Per questa stagione, puntano a insidiare il Manchester City sia in patria che in Europa e hanno già battuto i campioni d’Europa nel Community Shield. E per il futuro, vogliono rinforzarsi ulteriormente. Secondo l’esperto di mercato Ekrem Konur, su Twitter, i due sono nel mirino dei londinesi, che però cullano anche una alternativa.

La scelta della dirigenza potrebbe ricadere alla fine su Ivan Toney, attaccante del Brentford attualmente sospeso per calcioscommesse e che tornerà in campo nel 2024. L’idea è che arrivare al 27enne britannico potrebbe essere più agevole dal punto di vista economico, viste le richieste di Juventus e Inter per i loro bomber.