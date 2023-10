Soulé come Dybala: Il video che fa ‘tremare’ la Joya

Soulé si è reso protagonista nell’ultima gara del Frosinone; la sua giocata preoccupa Dybala in vista del match contro la Roma

Questa prima parte di campionato ha portato delle clamorose sorprese e una di queste è, senza ombra di dubbio, il Frosinone. I ragazzi di Di Francesco, dopo la sconfitta contro il Napoli all’esordio in campionato, hanno raccolto due vittorie e tre pareggi per un totale di nove punti in classifica. Inizio decisamente positivo quello del club neopromosso il cui obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile.

Ora per il Frosinone ci sarà la sfida all’Olimpico contro la Roma; un match sicuramente complicato ma che porta qualche chance a Soulé e compagni. Il momento che stanno attraversando i giallorosso non è per nulla semplice e i cinque punti in sei partite lo testimoniano perfettamente. I ragazzi di Mourinho sono reduci dal pesante quattro a uno sul campo del Genoa, la situazione è delicatissima e contro il Frosinone l’unico risultato possibile è la vittoria.

Da un punto di vista mentale sarà un match non semplice per la Roma mentre il Frosinone si presenta all’Olimpico senza nulla da perdere e con la consapevolezza di poter ottenere un risultato decisamente importante. Gli uomini di Di Francesco possono mettere in difficoltà la difesa avversaria specialmente con Soulé.

Soulé e la giocata alla Dybala: il Frosinone sogna

Il Frosinone, nell’ultima partita di campionato, ha pareggiato con la Fiorentina; partita dove i ragazzi di Di Francesco hanno mostrato grande carattere andando a rimontare l’iniziale svantaggio firmato Gonzalez. La rete del definitivo uno a uno è arrivata a venti minuti dalla fine con il colpo di testa di Soulé. Il classe 2003 ha realizzato il suo primo gol in stagione e ora non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Non solo la rete del pareggio; Soulé, come possiamo vedere dal video, si è reso protagonista nel corso del primo tempo di un numero a dir poco incredibile. Un doppio sombrero per liberarsi di due avversari prima di servire il proprio compagno di squadra; giocata di enorme talento e che, solitamente, siamo abituati veder fare a Dybala.

Un numero che mette in ansia la Roma in vista del match di campionato; i tifosi del Frosinone invece sognano. E’ probabilmente il miglior momento possibile per affrontare i giallorossi e Di Francesco punterà sulla qualità di Soulé con l’obiettivi di tornare a casa con i tre punti.