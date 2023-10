Roma-Frosinone, probabili formazioni: emergenza difesa, pronto Celik

Dopo tre trasferte consecutive, la Roma vuole tornare alla vittoria per cominciare a risalire la classifica



Sarà Roma-Frosinone a chiudere la domenica della 7a giornata di campionato, prima delle tre gare in programma nel Monday Night di domani. Dopo tre trasferte di fila tra campionato ed Europa League (un pareggio, una vittoria e una sconfitta a referto), i giallorossi tornano a giocare all’Olimpico e affronteranno un ex pericolosissimo come Eusebio Di Francesco. La sua è una delle squadre migliori di questo inizio di stagione, senza dubbio la grande sorpresa, imbattuta da cinque partite dopo il ko all’esordio col Napoli.

Con 5 punti in 6 partite, invece, Jose Mourinho non ha altra strada se non la vittoria soprattutto dopo la scoppola di giovedì sera col Genoa. Il momento è delicatissimo, come dimostra anche la conferenza fiume di ieri a Trigoria, così come la situazione in infermeria non facilita le cose. È out infatti Renato Sanches ma soprattutto sono assenti Smalling e Llorente, (oltre a Kumbulla) che lasciano sguarnita la difesa. La scelta a questo punto potrebbe virare su uno schieramento a quattro, ma al momento il portoghese sembra orientato a confermare i tre. Mancini e Ndicka sono costretti agli straordinari, con Celik in vantaggio per agire da ‘braccetto’ di destra. Come confermato dallo stesso Mourinho, è il turco la riserva in difesa.

In quel ruolo potrebbe giocare anche Karsdorp, che però si contende il posto sulla fascia destra con Kristensen. Il danese è avanti nelle gerarchie, potrebbe rifiatare visto l’impegno di giovedì col Servette ma la priorità adesso è fare punti in campionato. Sull’altro lato ancora Spinazzola, che ha dato qualche discreto segnale nelle ultime gare. In mezzo confermati Cristante, Paredes e Pellegrini ma non è da escludere una sorpresa (Bove). In avanti ancora Dybala e Lukaku, anche se l’argentino è reduce da due partite da 90 minuti: difficilmente ne giocherà altri 90 oggi, per questo Belotti o El Shaarawy potrebbero essere le sorprese dell’ultimo minuto.

In casa Frosinone l’intenzione è di dare continuità ai risultati e alle prestazioni. Mancheranno per infortunio Harroui, Gelli, Kalaj, Lirola e Kaio Jorge ma mister Di Francesco ha delle alternative buone e soprattutto in grande condizione psicofisica. Squadra che non perde non si cambia, quindi in porta ci sarà ancora Turati con Oyono e Marchizza (uno degli ex) terzini e la coppia Okoli-Romagnoli al centro. A centrocampo possibile chance per Garritano insieme a capitan Mazzitelli e Barrenechea. Nel tridente offensivo conferme per Soule, Baez e ovviamente Cheddira.

Serie A, Roma-Frosinone: le probabili formazioni e dove vederla in TV

Roma-Frosinone sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e verrà arbitrata da Matteo Marchetti di Ostia Lido.



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Zalewski, Joao Costa, El Shaarawy, Aouar, Pagano, Belotti, Azmoun, Bove.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches, Smalling, Llorente.

Squalificati: -.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Garritano, Barrenechea, Mazzitelli; Soule, Cheddira, Baez.

A disposizione: Cerofolini, Frattali, Monterisi, Lusuardi, Bourabia, Lulic, Ibrahimovic, Brescianini, Kvernadze, Reinier, Caso, Cuni.

Allenatore: Di Francesco.

Indisponibili: Harroui, Gelli, Kalaj, Lirola, Kaio Jorge.

Squalificati: -.

ARBITRO: Marchetti di Ostia

ASSISTENTI: Mondin-Cipressa

IV UOMO: Piccinini

VAR: Abbattista

AVAR: Irrati