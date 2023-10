Roma-Frosinone, l’Olimpico ha parlato: ecco la decisione su Mourinho e Di Francesco

All’Olimpico attesa enorme per la sfida con il Frosinone, vitale per tirarsi fuori dalle sabbie mobili di un inizio tremendo: Mourinho aveva preventivato qualche fischio

Roma-Frosinone segna uno spartiacque potenzialmente vitale per i giallorossi, che si trovano a cinque punti in sei partite. Dopo la disfatta di ‘Marassi’ col Genoa e la conferenza stampa fiume di Jose Mourinho c’era attesa per la reazione dello stadio Olimpico.

Il portoghese aveva messo in preventivo qualche fischio: “Ma io non ho paura. Dobbiamo avere il coraggio di giocare con questa pressione extra”. Una frase che ha generato probabilmente l’effetto che il mister sperava, quello contrario. Alla lettura delle formazioni infatti c’è stata la solita ovazione e il nome gridato a squarciagola per Mourinho, che ha diretto il riscaldamento caricando la squadra. Inconsueto per lui. Così come per il resto della squadra il clima è di totale appoggio e sostegno (solo pochi mugugni) nel momento più difficile degli ultimi tre anni. Applausi anche per Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone che però resta molto amato da queste parti. Uno scudetto da calciatore, un terzo posto e una semifinale di Champions indimenticabile da tecnico. La stima e l’affetto, reciproci, sono rimasti immutati nonostante la conclusione un po’ amara. Grande entusiasmo ovviamente da parte dei tifosi del Frosinone, presenti in massa nel settore ospiti (circa 5mila) per una squadra che ora è davanti in classifica sia alla Lazio che alla Roma e non perde da cinque partite. Oltre a far vedere un gioco di grande livello.