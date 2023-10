Palladino: “Gomez e Berardi spostano gli equilibri”. Colpani e la corte delle big

Il Monza con un Papu Gomez in più nel motore in vista della trasferta contro il Sassuolo: le parole in conferenza stampa di Raffaele Palladino

“Papu Gomez sarà della partita“. Raffaele Palladino è pronto a buttare subito nella mischia il nuovo acquisto nella trasferta di domani sul campo dell’’ammazzagrandi’ Sassuolo. Il fantasista argentino ha ovviamente catalizzato l’attenzione dopo il suo arrivo a parametro zero alla corte del giovane tecnico, sottoscrivendo un contratto fino al prossimo giugno con il Monza.

La firma venerdì sera a casa Galliani, con annesso ‘balletto’ con il Ceo biancorosso che lo ha fortemente voluto in Brianza. Gomez ha già iniziato ad allenarsi con la squadra e partirà nel pomeriggio con i compagni alla volta di Reggio Emilia: “Papu è un campione di testa, oltre che come qualità tecniche sul campo. Ovviamente viene da un periodo di inattività e dobbiamo rimetterlo a posto fisicamente – le parole di Palladino sull’attaccante campione del mondo rispondendo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Ieri si è voluto subito allenare, ha grande voglia e ci tiene a fare bene. Verrà convocato e sarà della partita. Ha portato un’energie positiva nello spogliatoio”. Palladino in conferenza stampa ha proseguito sull’ex Atalanta e Siviglia: “È un calciatore universale che sa giocare a calcio, conosce il nostro sistema di gioco e in allenamento gli ho visto già fare delle ottime cose senza che gli dicessi nulla. Perché non lo abbiamo preso prima? Lo seguivamo da tempo con Galliani, quando si è svincolato abbiamo aspettato un attimo perché a livello di rosa eravamo completi. Dopo l’infortunio di Caprari abbiamo accelerato e siamo felici che sia con noi. Se sta bene a livello fisico, sposta gli equilibri”.

Inter e Juve su Colpani, Palladino: “Non è ancora pronto per il grande salto”

Un altro che evidentemente fa la differenza è Domenico Berardi (straripante contro Juve e Inter), pericolo numero uno nella gara del Mapei Stadium per il Monza nel posticipo contro il Sassuolo di Dionisi.

“Come si argina Berardi? È uno dei migliori esterni d’attacco del campionato, è un giocatore che sposta gli equilibri. Però il Sassuolo non è solo Berardi: hanno altre individualità importanti come Lauriente e Pinamonti, oltre a essere una squadra che esprime un bel calcio ed è allenata molto bene. Non è un caso che abbiano battuto prima la Juventus e poi l’Inter”, sottolinea Palladino sempre alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it.

Da un fantasista a un altro, chi sta incantando finora con la maglia del Monza è Colpani, finito non a caso nel mirino delle big (Inter, Juventus e Lazio in primis) sul mercato: “Andrea non è ancora pronto per il grande salto e lui lo sa. Deve ancora lavorare tanto, impegnarsi ancora di più in allenamento e avere sempre fame per migliorarsi. Gli parlo spesso e stiamo facendo un percorso per farlo crescere ulteriormente. Gli manca ancora qualcosa, un ultimo step. Il mio obiettivo è portarlo a fine campionato a essere un giocatore ‘da grande squadra’ e magari per arrivare anche in Nazionale”.