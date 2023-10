Napoli, Osimhen sbotta sui social: “Accuse false”

L’attaccante nigeriano è andato a segno anche nel match di ieri vinto contro il Lecce

Sembra essere scemato per il momento il caso esploso intorno a Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli è riuscito ad allontanare le polemiche degli ultimi giorni andando a segno per due giornate di fila, riportando al successo la formazione di Rudi Garcia dopo un avvio complicato di stagione.

Per cercare di chiudere almeno per il momento il caso, lo stesso Osimhen ha rotto il silenzio sui social questo pomeriggio difendendo la città di Napoli e i suoi tifosi: “Venire a Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. La passione delle gente di Napoli alimenta il mio fuoco per giocare sempre con cuore e anima. Indosso con orgoglio questo stemma e l’amore è incrollabile. Le accuse contro la gente di Napoli sono false, molti di loro sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana. Apprezzo i nigeriani e tutti coloro che hanno prestato la loro voce per sostenermi e aiutarmi. Grazie mille, ve ne sarà grato per sempre. Continuiamo a diffondere unità, rispetto e comprensione. Forza Napoli sempre!”.