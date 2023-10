Napoli, dimissioni UFFICIALI con smentita (e giallo) sul video di Osimhen

Dopo il caso del video su Osimhen sui social, arrivano le dimissioni in casa Napoli ma con una smentita ufficiale

Victor Osimhen ha ritrovato il gol ma non esattamente il sorriso. Nigeriano a segno contro Udinese e Lecce ma con esultanze a dir poco contenute, dopo la vicenda che lo ha riguardato per quanto riguarda il video pubblicato sul canale Tik Tok del Napoli non preso bene né da lui né dal suo entourage. La vicenda ha tenuto banco in questi giorni e oggi sono arrivate le dimissioni ufficiali del Social Media Executive del club azzurro.

Alessio Fortino, che ricopriva l’incarico da due anni e mezzo, ha annunciato il suo addio al club con un post sul proprio profilo Instagram in cui ha ripercorso la sua esperienza e ringraziato i colleghi e la società per l’avventura compiuta insieme. Specificando però che la cosa non avrebbe assolutamente a che fare con quanto accaduto con il video su Osimhen: “Onde evitare possibili ‘collegamenti fantasiosi’ da parte di alcuni soggetti, questa decisione è stata presa qualche settimana fa“. Un post scriptum che è stato poi successivamente cancellato dal post.