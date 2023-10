Juventus, la verità su Vlahovic: “Fermato dalla pubalgia”

Massimiliano Allegri avrebbe nascosto la verità sulle condizioni di Dusan Vlahovic, out per la partita in programma oggi con l’Atalanta

Sarà una Juventus orfana di Dusan Vlahovic quella che alle 18 affronterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini con l’obiettivo di centrare la seconda vittoria consecutiva dopo quella sul Lecce.

Non sarebbero problemi alla schiena quelli che oggi impediranno a Dusan Vlahovic di essere presente al Gewiss Stadium dove la Juventus affronterà l’Atalanta nel match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Un’assenza pesante quella del centravanti serbo, autore di quattro gol e un assist nelle prime sei partite giocate dall’inizio di questa stagione.

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri ha annunciato l’assenza di Dusan Vlahovic, spiegando: “Vlahovic ha avuto un problema alla schiena e ieri si è fermato. Dobbiamo tenerlo a riposo”. Il giocatore ex Fiorentina, infatti, non è stato convocato per la trasferta di Bergamo a causa dei problemi alla schiena di cui ha parlato Massimiliano Allegri in sede di conferenza stampa, ma la realtà dei fatti sarebbe diversa.

Juventus, infortunio di Vlahovic: le parole di Di Giovambattista

Il direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, sempre vicino alle vicende di casa Juventus, ha dichiarato: “Max Allegri in conferenza stampa ha parlato di problema alla schiena per Vlahovic, ma in realtà non è così”.

Stando a quanto affermato da Ilario Di Giovambattista, infatti, il problema di Dusan Vlahovic sarebbe “la famosa pubalgia, un problema cronico. A volte gli fa talmente male da impedirgli di giocare”. Sarebbe questo, dunque, il problema fisico dell’attaccante serbo che sarà costretto a saltare la partita di Bergamo in programma quest’oggi alle 18. Ora restare da capire se l’attaccante ex Fiorentina recupererà in tempo per il derby col Torino in programma il prossimo 7 ottobre o se sfrutterà la sosta per farsi trovare pronto in vista del big match del 22 ottobre contro la capolista Milan.