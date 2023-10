Inter, un big verso il Real Madrid: l’offerta è irrinunciabile

Il Real Madrid potrebbe piombare sul big dell’Inter: l’indiscrezione di mercato e tutti gli aggiornamenti

Ultimo tour de force per l’Inter di Simone Inzaghi prima della seconda sosta per le Nazionali. I nerazzurri, reduci dal poker di Salerno firmato Lautaro, chiuderanno il ciclo di partite contro Benfica e Bologna a San Siro.

Nel frattempo, però, arrivano anche nuovi rumors di calciomercato che preoccupano i tifosi. Il big interessato è Federico Dimarco. “Penso che non ci siano altre risposte, oltre a quella che voglio rinnovare con l’Inter. Non vedo nessun tipo di problema”. Negli scorsi giorni il laterale nerazzurro ha annunciato la volontà di rinnovare, trovando la piena conferma di Marotta: “Sono molto contento per lui, rappresenta un grande senso di appartenenza e siamo orgogliosi di questo. Rinnovo? Ci vedremo con il nostro ds Ausilio e vorrei si parlasse di prolungamento più che di rinnovo perché significa che si trova la quadra su valori come l’appartenenza. Massimo rispetto per Federico”. Sul titolare di Inzaghi potrebbe presto piombare un top club europeo.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Real Madrid su Dimarco

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, il Real Madrid di Carlo Ancelotti avrebbe messo nel mirino anche Dimarco.

Il terzino sarebbe in cima alla lista della dirigenza dei ‘Blancos’ insieme ad Alphonso Davies del Bayern Monaco. Possibile assalto nelle prossime sessioni, dunque, da parte del club spagnolo. Tuttavia, come riferito dal portale, l’Inter non fa sconti e spara alto per Dimarco: serviranno circa 70 milioni di euro per portarlo via da Milano.