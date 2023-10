Dybala via dalla Roma, c’è l’indizio sull’addio e sul sostituto

Inizio di stagione complicato per la Roma che potrebbe avere conseguenze anche sul futuro dei propri campioni: l’indizio sull’addio di Dybala

La Roma si aggrappa a Dybala e Lukaku. È la coppia gol giallorossa a far sperare Mourinho per una rapida risalita della classifica. Finora le giocate e le reti della Joya e del belga non sono servite a portare a casa un bottino importante di punti con i capitolini che veleggiano in zone di metà classifica.

Una situazione per certi versi inattesa, sicuramente lontana dalle ambizioni dei tifosi e della stessa squadra. Non si può certo parlare di scudetto, anche se qualcuno dopo l’arrivo di Lukaku lo ha fatto, ma la rosa costruito da Pinto era giudicata quasi all’unanimità da zona Champions.

Il quarto posto per ora è lontano e questo potrebbe rappresentare un problema per la permanenza di alcuni dei gioielli della squadra capitolina, partendo da Dybala. Difficilmente la Joya, nonostante abbia sempre manifestato il proprio apprezzamento per la piazza romana, potrebbe riuscire a resistere un altro anno senza partecipare alla Champions League. Ecco allora che potrebbe farsi strada la cessione: la Premier League chiama da tempo l’argentino sul quale c’è, non da oggi, anche l’interesse dell’Atletico Madrid.

A far propendere per un possibile addio di Dybala anche un indizio che arriva sul fronte mercato: l’interesse della Roma per Kyogo Furuhashi.

Calciomercato Roma, piace Furuhashi: indizio per la cessione di Dybala

Il 28enne attaccante giapponese del Celtic ha avuto un impatto importante con il calcio europeo. Nelle 56 partite disputate con la maglia del club scozzese ha realizzato 32 gol: quattro (in 7 partite) quelli messi a segno in questo inizio di stagione.

Un bottino che ha attirato l’interesse di diversi club europei. C’è il Betis sulle sue tracce, ma soprattutto la Roma, almeno stando a quanto riportato da ‘todofichajes.com’. Proprio l’interesse dei giallorossi per Furuhashi (valutato venti milioni), attaccante di corporatura simile a quella di Dybala, potrebbe far pensare ai giallorossi che si preparano alla cessione del proprio numero 21.

Un addio che senza Champions sarebbe probabile: di tempo per evitarlo però ce n’è e con i gol dello stesso Dybala e Lukaku non è detto che la Roma non ritrovi la retta via.