Danilo, statistiche e voti Fantacalcio del leader bianconero

Danilo è un giocatore fondamentale per la Juventus; ecco le statistiche su rendimento, gol e media voto del difensore bianconero

La Juventus, dopo le difficoltà (calcistiche ma soprattutto extra campo) della scorsa stagione, è chiamata a riscattarsi. L’obiettivo dei bianconeri è lottare per lo scudetto e, da questo punto di vista, non avere le coppe può rappresentare senza dubbio un punto di forza per i ragazzi di Allegri.

In questa prima parte di stagione uno dei protagonisti della Juventus è senza dubbio Danilo; il brasiliano si sta confermando come uno dei punti fermi dei bianconeri e contro l’Empoli ha trovato il primo gol del suo campionato.

Come ha giocato Danilo nell’ultima partita: Juventus Lecce

L’ultima partita di campionato ha visto la Juventus affrontare il Lecce; un match fondamentale per i bianconeri dopo lo scivolone in casa del Sassuolo. Serviva una vittoria e questa è arrivata grazie alla rete, nel secondo tempo, di Milik; un gol fondamentale che ha allontanato il rischio di una mini crisi. Non è stata una bellissima partita ma l’importante sono stati i tre punti.

Danilo, rispetto ad altre volte, non ha disputato la sua miglior prestazione; a livello difensivo non ha dovuto impegnarsi più di tanto dal momento che il Lecce non ha mai realmente impensierito la retroguardia bianconera. Per quanto concerne il lato offensivo, invece, il brasiliano non si è sganciato come suo solito. In ogni caso parliamo di un giocatore capace, all’interno della partita, di essere un fattore aggiunto per la Juventus e un pericolo pubblico per gli avversari.

Fantacalcio: i voti di Danilo

Giocatore forte e indispensabile per la Juventus; Danilo, anche in ambito fantacalcistico, rappresenta una soluzione importante. Parliamo di un giocatore abile nel gioco aereo e che può dare una mano dal punto di vista offensivo. A livello di voti, l’esordio contro l’Udinese gli ha portato la sufficienza piena; mezzo punto in più per il match casalingo con il Bologna.

Ad Empoli è arrivato il primo gol in questo campionato; una rete che gli ha permesso di ricevere un bel dieci. Altra sufficienza piena in casa contro la Lazio mentre la partita in casa del Sassuolo è stata assolutamente negativa.

Danilo, come tutti i suoi compagni, ha faticato ad esprimersi ai suoi livelli e gli è arrivato un quattro e mezzo in pagella. Infine la gara casalinga con il Lecce dove il terzino brasiliano si è guadagnato la sufficienza. Possiamo, dunque, sottolineare come siamo di fronte ad un giocatore assolutamente affidabile

Danilo come ha commentato su Instagram

Il terzino brasiliano, come molti suoi colleghi, ha un profilo Instagram dove è solito commentare le partite della sua squadra. Non ha fatto eccezione la gara contro il Lecce che ha visto l’imposizione dei bianconeri per uno a zero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo (@daniluiz2)

Danilo nella probabile formazione Atalanta Juventus

La prossima partita della Juventus vedrà i bianconeri affrontare in trasferta l’Atalanta; un match per nulla semplice considerando la qualità dei ragazzi di Gasperini e la loro capacità di andare ad imporsi grazie al gioco. I ragazzi di Allegri hanno bisogno di dare continuità di risultati e soprattutto devono vincere per restare a contatto con la vetta della classifica.

Tra i protagonisti della gara ci sarà sicuramente Danilo; il terzino brasiliano, con la sua qualità, può rappresentare una soluzione importante nell’impostazione del gioco dalle retrovie. Non possiamo poi non sottolineare la sua pericolosità nelle palle inattive.

Andiamo a vedere la probabile formazione della Juventus con, ovviamente, la presenza del terzino brasiliano dal primo minuto. Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli, McKennie; Chiesa, Vlahovic.

Danilo nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Sei partite di campionato sempre titolare dal primo all’ultimo minuto; testimonianza di come, indipendentemente dalla mancanza delle coppe, Danilo rappresenti un giocatore cardine per la Juventus. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del terzino brasiliano.

Gol: uno

Assist: zero

Ammonizioni: due

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.5

Danilo, leader della Juventus: i bianconeri non possono fare a meno di lui

Un giocatore assolutamente fondamentale per la Juventus; Danilo, oltre ad essere il capitano dei bianconeri, è anche il leader della squadra di Allegri sia in campo sia nello spogliatoio. Da quando è a Torino si è preso la squadra sulle spalle ottenendo l’affetto e la stima dei suoi tifosi.

Dal punto di vista tattico, Danilo porta diverse soluzioni all’interno della rosa bianconera; può infatti impostare l’azione da dietro e rappresenta un pericolo per gli avversari sulle situazioni di palla inattiva. In una stagione dove i bianconeri sono chiamati a lottare fino alla fine per lo scudetto, il brasiliano è un giocatore cardine di questa squadra.