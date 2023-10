Allegri e Gasperini in emergenza: attacco inedito per la Juventus

L’Atalanta ospita la Juventus nel match del Gewiss Stadium, valido per la settima giornata del campionato di Serie A: i probabili schieramenti di Gasperini e Allegri

La Juventus deve rispondere alle capoliste Inter e Milan nello scontro al vetrice contro l’Atalanta, distante solo un punto in classifica dai bianconeri di Allegri.

Attacco spuntato per il tecnico della ‘Vecchia Signora’ nella trasferta del Gewiss Stadium, vista la contemporanea assenza di Vlahovic e Milik. Allegri ritrova per l’occasione Kean che farà coppia con Chiesa: mossa obbligata nel reparto offensivo, con il baby Yildiz pronto a subentrare in caso di necessità. Qualche dubbio di formazione per l’allenatore bianconero: Gatti è favorito rispetto a Rugani nel pacchetto difensivo, mentre Fagioli dovrebbe spuntarla su Miretti a centrocampo. Sulla sinistra possibile conferma per Cambiaso a spese di Kostic. Assenze pesanti in avanti anche per Gasperini che, oltre a El Bilal Toure, deve rinunciare ancora a Scamacca. De Ketelaere non è al meglio e partirà dalla panchina, con Pasalic che agirà da falso nuove nel tridente completato ai lati da Koopmeiners e Lookman. Davanti a Musso in difesa potrebbe restare fuori capitan Toloi.

Serie A, Atalanta-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla in TV

Atalanta-Juventus, match della settima giornata del campionato di Serie A e in programma questo pomeriggio alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà diretta dall’arbitro Chiffi della sezione di Padova. La gara verrà trasmessa in chiaro e in esclusiva per gli abbonati sulla piattaforma DAZN. La Juve arriva alla sfida dopo la vittoria casalinga di misura contro il Lecce con il timbro decisivo di Milik, mentre l’Atalanta nell’ultimo turno ha espugnato grazie al sigillo di Koopmeiners il campo del Verona.

Atalanta (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Pasalic, Lookman. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Palomino, Holm, Bakker, Hateboer, Zortea, Adopo, De Ketelaere, Miranchuk, Muriel. Allenatore: Gasperini

Indisponibili: Scamacca, El Bilal Toure

Squalificati: –

Diffidati: –

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Kean. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Huijsen, Weah, Miretti, Nicolussi Caviglia, Kostic, Iling-Junior, Yildiz, Mancini. Allenatore: Allegri

Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Milik, Pogba, Vlahovic.

Squalificati: –

Diffidati: –