Zidane fa un favore a Perez: Juventus avvisata

Il mercato della Juventus potrebbe intrecciarsi con quello del Real Madrid e… con il futuro di Zinedine Zidane, nuovamente in orbita bianconera

Il nome di Zinedine Zidane viene accostato nuovamente alla Juventus. Un sogno mai svanito per la panchina bianconera sulla quale attualmente siede ancora Massimiliano Allegri.

In attesa di una nuova avventura dopo l’addio (o l’arrivederci?) al Real Madrid, Zinedine Zidane potrebbe presto tornare in panchina. Il suo nome è da sempre legato ai Blancos, avendo scritto importanti pagine di storia del club sia da calciatore che da allenatore. Da quando ha intrapreso la carriera da tecnico, ha seduto solo ed esclusivamente sulla panchina del Real Madrid, il cui attuale titolare è la leggenda Carlo Ancelotti.

Dopo aver lasciato il club nel 2021, negli ultimi due anni è rimasto in attesa di un’altra chiamata. Quella giusta poteva essere quella dell’Olympique Marsiglia che ha però virato su Gennaro Gattuso dopo le improvvise dimissioni di Marcelino. Nel caso in cui Zidane fosse approdato sulla panchina della compagine transalpina, avrebbe potuto fare un “favore” al Florentino Perez.

Calciomercato Juventus, con Zidane arriverebbe anche Mendy

Quando siederà su una nuova panchina, Zinedine Zidane potrebbe liberare il Real Madrid da un ingaggio pesante e ritenuto eccessivo, ovvero quello di Ferland Mendy, terzino sinistro classe ’95, a Madrid dal 2019 e legato ai Blancos da altri due anni di contratto.

Come riportato da Don Diario, si tratta di un giocatore ormai ai margini del progetto tecnico di Carlo Ancelotti, soprattutto dopo la scorsa stagione. Il club di Florentino Perez avrebbe già individuato in Alphonso Davies del Bayern Monaco l’erede ideale del giocatore franco-senegalese il quale potrebbe lasciare Madrid per ritrovare proprio Zinedine Zidane, magari sulla panchina della Juventus anche se sullo sfondo per il tecnico transalpino resta sempre l’ipotesi Olympique Marsiglia, soprattutto nel caso in cui le quote societarie del club francese dovessero essere acquistate dagli investitori sauditi che avrebbero voluto portare Zidane sulla panchina della Nazionale dell’Arabia Saudita, ora guidata da Roberto Mancini.