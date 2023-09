Sgambetto Juve a Sarri: obiettivo a sorpresa

La Juventus e la Lazio, dopo l’affare Rovella e Pellegrini, potrebbero essere protagonisti di una nuova operazione di mercato a sorpresa

Quest’anno sono già incrociate sia sul campo sia sul mercato Juventus e Lazio. Mentre sul campo il verdetto è stato palese e ha visto uscire vincitori i bianconeri, sul mercato il confine è più labile e la sensazione è che i biancocelesti abbiano fatto un grande affare con Nicolò Rovella.

È ancora tutto da dimostrare, ma il classe 2001 sembra essere un profilo ideale per Maurizio Sarri e il tecnico toscano sembra essere l’uomo giusto per completare il suo processo di crescita. Nei prossimi mesi, però, i due club potrebbero essere protagonisti di un nuovo grande incastro di mercato con la Juventus che starebbe provando ad inserirsi nelle trattative di uno dei rinnovi di casa Lazio. Ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi.

Non solo Berardi, anche Zaccagni nella short-list della Juve: Allegri ci prova

Non è mistero che la Juventus nutra un interesse nei confronti di Domenico Berardi, che nelle ultime giornate ha purgato l’Inter e proprio i bianconeri. Ma il classe ’94 potrebbe non essere l’unico Nazionale nel mirino della Vecchia Signora.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nella lista dei giocatori per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri ci sarebbe anche Mattia Zaccagni. Il classe ’95 è uno dei capisaldi della Lazio, dove è riuscito a fare anche il definitivo salto di qualità in termini di continuità di rendimento. In questo periodo è uno dei giocatori con cui Lotito sta trattando il rinnovo di contratto, che altrimenti andrà in scadenza nel 2025, ma i dialoghi tra le parti non sono ancora decollati.

Proprio in queste incertezze starebbe provando ad inserirsi la Juventus, che potrebbe tentare Zaccagni con un ulteriore salto di qualità e con un’accoppiata niente male anche in chiave Nazionale. Luciano Spalletti, infatti, potrebbe avere così Federico Chiesa e Mattia Zaccagni protagonisti tutto l’anno nello stesso tridente, riportandolo più facilmente anche in Azzurro. Al momento, in ogni caso, si tratta solamente di un’idea: una suggestione che potrebbe tramutarsi in qualcosa di più concreto già a partire dal mercato di gennaio.