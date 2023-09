Reijnders, statistiche e voti Fantacalcio del centrocampista rossonero

Reijnders è uno dei nuovi acquisti fatti dal Milan nell’ultima estate; ecco le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrocampista

Il Milan è una delle squadre ad aver cambiato tantissimo nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato; la cessione di Tonali ha sicuramente aiutato la società rossonera a rinforzare la rosa a disposizione di Pioli. Uno dei nuovi acquisti è stato Reijnders, centrocampista olandese capace (in pochissimo tempo) di inserirsi alla perfezione all’interno degli schemi rossoneri.

Tra le qualità più importanti del classe 1998 troviamo, senza ombra di dubbio, il dinamismo, la corsa ma soprattutto la capacità di gestire il pallone nel migliore dei modi. E’ molto difficile vedere Reijnders perdere il possesso della sfera o gestire male un pallone e questo non può essere considerato come un fattore determinante nell’arco della stagione.

Come ha giocato Reijnders nell’ultima partita: Cagliari Milan

L’ultima partita di campionato ha visto il Milan andare in casa del Cagliari con l’obiettivo di trovare tre punti fondamentali per la classifica; i rossoneri, nonostante il turnover di Pioli (giocando ogni tre giorni è necessario) e l’iniziale svantaggio, sono riusciti a ribaltare la partita.

Nel tre a uno finale non si può non sottolineare la prestazione di Reijnders che si è confermato essere elemento fondamentale all’interno della rosa rossonera; il centrocampo di Pioli, grazie al classe 1998, alza e non poco la propria qualità. Ancora una volta, l’olandese si è dimostrato essere assolutamente determinante per una squadra che vuole essere grande protagonista.

Fantacalcio: i voti di Reijnders

Il centrocampista sembra essere al Milan da una vita ma la realtà dice un’altra cosa; Reijnders, infatti, è stato acquistato nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato ma ci ha messo veramente poco ad integrarsi all’interno del sistema di gioco rossonero e a prendersi sulle spalle il centrocampo di Pioli.

A livello fantacalcistico è stata una grande novità e i voti, di queste prime sei giornate, dimostrano la qualità del giocatore. L’esordio, in casa del Bologna, è stato caratterizzato dall’esordio che gli ha permesso di guadagnare un bel sette e mezzo in pagella. Un voto in meno, sei e mezzo, al termine dei match contro Torino e Roma.

L’unica insufficienza di Reijnders è arrivata nel derby in una partita dove tutto il Milan è andato decisamente al di sotto delle aspettative; il sei è tornato contro il Verona mentre, grazie all’assist fornito in casa del Cagliari, ha ottenuto otto. Giocatore, e anche i voti lo dimostrano, fondamentale per i rossoneri.

Reijnders come ha commentato su Instagram

Il nuovo centrocampista del Milan ha un suo profilo Instagram dove troviamo contenuti di vario tipo tra cui, ovviamente, anche quelli legati alla sua squadra. L’olandese, sul suo profilo personale, ha voluto commentare la vittoria di Cagliari dove è risultato ancora una volta determinante.

Reijnders nella probabile formazione di Milan Lazio

La prossima sfida per il Milan sarà il big match con la Lazio; una partita dove i rossoneri cercano conferme ma dove, molto probabilmente, rivedremo alcuni titolari dal primo minuto come Leao e Giroud, due punti fermi dell’attacco rossonero.

Altro giocatore che sarà, sicuramente, della partita è Reijnders; la sua intelligenza tattica e la sua capacità nel gestire il pallone saranno fondamentali contro una squadra come la Lazio che ha tanta qualità in mezzo al campo e può andare a mettere in crisi la difesa rossonera.

Ora andiamo a vedere la probabile formazione di Milan Lazio con la presenza, ovviamente dal primo minuto, del centrocampista olandese. Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Rejinders; Pulisic. Giroud, Leao.

Reijnders nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto di come, da quando è arrivato, è riuscito subito ad imporsi come uno dei pilastri fondamentali per il Milan; sei partite tutte giocate da titolare e, solamente in due occasioni, è uscito prima del novantesimo. Dati che testimoniano come i rossoneri non possano fare a meno di Reijnders.

Gol: nessuno

Assist: due

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.5

Reijnders e il suo apporto al centrocampo rossonero: giocatore fondamentale

Abbiamo parlato della sua capacità di gestire il pallone; se Krunic è l’equilibratore perfetto di questa squadra, Reijnders lo possiamo considerare come un regista in grado di gestire tempi e ritmi di gioco. Acquisto perfetto da parte del Milan che trovato un giocatore di cui è molto difficile fare a meno.

In questa stagione i rossoneri vogliono lottare per lo scudetto fino alla fine, arrivare in fondo in Coppa Italia e provare a stupire in Champions League. Con un giocatore come Reijnders tutto è possibile.