Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 30 settembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 30 settembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 30 settembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Nella giornata di oggi La Gazzetta dello Sport mette in prima pagina il duello a distanza tra Milan e Inter, attualmente prime della classe: “MI GIOCO LA TESTA”. I nerazzurri affronteranno una Salernitana in difficoltà, mentre i rossoneri dovranno vedersela con una Lazio in ripresa. Il ministro nigeriano, invece, punzecchia il Napoli: “Come Osi?”. Nella Capitale continuano i dubbi sullo Special One: “Mou che fai?”. Gli altri titoli di giornata: “Ryder Europa super, è golf da manuale”; “Eccesso di affetto, Maccarani ammonita”.

Il Corriere dello Sport dedica il titolo e la prima pagina all’intervista esclusiva a Luis Alberto: “LAZIO PER SEMPRE”. Lunedì l’annuncio sul rinnovo, resterà fino al 2028. Per il Napoli arrivano due sfide importantissime: “Lecce o Real, è sempre Champions”. Proseguono i problemi fisici in casa Inter: “Un altro guaio, ko anche Frattesi“. Crescono le consapevolezze, invece, in casa Juventus: “La marcia è da scudetto”.

Tuttosport avvisa Massimiliano Allegri in prima pagina: “MAX, SENTITO PIOLI?”. Il tecnico del Milan ha indicato la Juventus come favorita per la vittoria dello scudetto: “Non fa le coppe, sono punti in più”. Nell’altra sponda di Torino c’è preoccupazione per l’infortunio di Buongiorno: “Che guaio, Sazonov a te il derby”. Gli altri titoli di giornata: “Inter, ora è allarme. Out pure Frattesi, novità Klaassen”; “Emergenza stadi, anche ADL vuole il commissario”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 30 settembre 2023

Classica carrellata anche all’estero, con le ultime notizie provenienti in particolare da Francia e Spagna.

In Spagna, AS mette in prima pagina il duello ad alta quota tra Simeone e Ancelotti: “LA LIGA BUSCA LIDER”. In Francia, invece, L’Equipe dedica la copertina all’esordio di Gennaro Gattuso: “SACRE BAPTEME”. Il Marsiglia nel weekend è pronto ad iniziare la nuova avventura sotto la gestione del tecnico calabrese.