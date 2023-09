Pulisic e Okafor stendono Sarri: primato Milan in attesa dell’Inter

Si illumina la scena a San Siro col big match della 7/a giornata di campionato tra Milan e Lazio. Pioli esulta con Pulisic e Okafor

Il Milan per insidiare l’Inter e mettere pressione ai nerazzurri in vista della gara di stasera contro la Salernitana, mentre la Lazio aveva il compito di dare continuità al successo col Torino provando a confermare i passi avanti infrasettimanali. Queste le premesse del big match di San Siro, andato in scena oggi pomeriggio per la 7/a giornata di Serie A.

Il primo squillo di serata è degli ospiti con Felipe Anderson che al quarto d’ora ha dato solo l’illusione della rete trovando l’esterno della porta di Maignan. Col passare dei minuti è però il Milan a prendere sempre più campo e il centro del ring, pur senza portare mai Provedel all’intervento importante se non a pochi minuti dall’intervallo quanto l’estremo difensore laziale è stato decisivo su Giroud: spreca quindi Rejinders sulla ribattuta da pochi passi.

Milan-Lazio, le luci di San Siro sul big match: sorride Pioli con Pulisic e Okafor

Nella ripresa il Milan riparte proprio dal finale in crescendo del primo tempo, iniziando a macinare gioco e occasioni potenziali con una costanza decisamente maggiore.

La pressione rossonera trova la massima espressione al 59′ con il cross all’indietro di Leao che trova la conclusione perfetta di prima di Pulisic, che col sinistro ritrova il gol col terzo centro del suo campionato.

Lo stesso statunitense rischia di trovare il raddoppio al 76′ con una azione fotocopia del gol che però trova pronto Provedel a respingere. Un raddoppio che i padroni di casa trovato al minuto 88′ con lo stesso Leao che sgasa ancora e trova il secondo assist di serata, stavolta per Okafor bravo a capitalizzare al massimo il lavoro del compagno.

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 18 punti, Inter 15, Napoli 14*, Juventus 13, Atalanta 12, Fiorentina 11, Lecce 11*, Frosinone 9, Sassuolo 9, Torino 8, Genoa 7, Lazio* 7, Bologna 7, Verona 7, Monza 6, Roma 5, Salernitana 3, Udinese 3, Empoli 3, Cagliari 2

*una partita in più