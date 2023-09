“Non finisce la partita”: Calhanoglu vede rosso, cosa sta succedendo

L’Inter in campo contro la Salernitana ma la direzione di gara di Abisso fa discutere: espulsione netta

Primo tempo senza grossi squilli quello dell’Inter sul campo della Salernitana. La prima mezzora fila liscia senza grandissime occasioni da gol con i granata e i nerazzurri che faticano a rendersi realmente pericolosi dalle parti di Ochoa e Sommer.

Qualche conclusione fuori di poco per ravvivare la serata dell’Arechi, anche se qualche episodio che accende il match non manca. Uno di questi avviene al 24′ quando Calhanoglu interviene in maniera fallosa su Legowski. Il turco entra in netto ritardo e colpisce in maniera netta il calciatore avversario.

Abisso oltre a fischiare la punizione a favore della Salernitana, ammonisce il nerazzurro: una sanzione che per molti tifosi non è quella idonea per il tipo di intervento fatto da Calhanoglu. Sui social i sostenitori non nerazzurri si scatenano e chiedono l’espulsione per l’ex Milan.

Salernitana-Inter, Calhanoglu rischia: “È da rosso”

Sono molti i tweet che chiedono il rosso per Calhanoglu o che giudicano da espulsione l’intervento del centrocampista turco.

Critiche al direttore di gara per la scelta di estrarre soltanto il giallo, una decisione che potrebbe incidere in maniera pesante sull’andamento del match. “Calhanoglu era da rosso” scrive un utente ed un altro parla di espulsione netta non attribuita al turco.

Ma c’è anche chi va oltre e prevede comunque guai per il centrocampista dell’Inter: “La partita non la finisce”. Di certo, con l’ammonizione e una prestazione tutt’altro che soddisfacente, non sorprenderebbe una sostituzione di Calhanoglu, considerato anche che Inzaghi è solito togliere dal campo chi ha già un’ammonizione.

Ma chalankglu era rosso ahahaha — Goldentero (@fefasfasfas) September 30, 2023

Questo è rosso per Calhanoglu ma netto — Tiago Dildo (@manu__99) September 30, 2023

Caccia il rosso — Eros (@Eros42620978) September 30, 2023

Mi aspettavo il rosso a Calhanoglu — Mbb 💭 (@Mr_Mbb) September 30, 2023