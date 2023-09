Napoli, Garcia ammette: “Siamo sulla strada giusta, ma abbiamo perso punti”

Secondo poker in pochi giorni per il Napoli che dopo l’Udinese travolge anche il Lecce, preparandosi al meglio in vista della sfida di Champions League con il Real Madrid

Il Napoli vince e convince. Prova maiuscola quella offerta dagli azzurri sul campo del Lecce dove la squadra di Rudi Garcia trova il secondo successo consecutivo, il secondo nel giro di pochi giorni.

“Abbiamo gestito bene questa partita, volevamo iniziare forte e segnare subito” ha dichiarato nel post partita ai microfoni di Dazn Rudi Garcia, dicendosi “contento che il gol sia arrivato su un calcio di punizione da posizione laterale e sono contento per il gol di Ostigard, è un ragazzo con animo collettivo. Siamo stati bravi a gestire il gruppo come con Victor, è entrato con freschezza e ha fatto un gol importante. Anche Gaetano ha segnato, non abbiamo subito gol. Vedremo se siamo tornati tra le prime quattro oppure no, ma era importante vincere”.

Buone notizie per gli azzurri anche dal rendimento dei difensori: “Natan è arrivato tardissimo, anche Lindstrom. Con Natan abbiamo dovuto lavorare molto, ha capito la nostra filosofia di gioco, da centrale difensivo può giocare anche ogni tre giorni. Si è inserito bene, è un ragazzo molto intelligente e ha subito capito cosa gli chiedevamo”.

Lecce-Napoli, le parole di Rudi Garcia a fine partita

“Abbiamo iniziato bene il campionato, poi contro la Lazio abbiamo perso non meritando” ha sottolineato Garcia analizzando il momento degli azzurri. “Ora tutti stanno tornando al loro livello migliore, questo aiuta tanto la squadra a trovare continuità. Sono contento anche di Simeone e di tutti i ragazzi, anche se finora abbiamo perso qualche punto, ma siamo sulla strada giusta”.

Decisivo il lavoro di Zielinski: “Capisci l’importanza di un giocatore come Zielinski quando non c’è, sa fare tante cose in campo, vede e realizza le giocate più velocemente degli altri”. Sulla scelta di Osimhen di lasciare a Politano il calcio di rigore nel finale: “Mi piace che il primo della lista ha regalato la palla a Politano. Ora dobbiamo recuperare per dare il meglio martedì davanti ai nostri tifosi”.