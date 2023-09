La parabola di Sottil: dal rischio esonero alla seconda posizione in classifica

Incredibile la parabola di Sottil; il tecnico, nonostante il rischio esonero, può vantare la seconda posizione in una particolare classifica

L’inizio stagionale dell’Udinese è stato, senza nessun tipo di dubbio, decisamente negativo; il rendimento dei friulani, fino a questo momento, dice tre pareggi e tre sconfitte con soli due gol fatti e dieci subiti. Situazione piuttosto grave sia a livello di punti in classifica sia a livello realizzativo dove la partenza di Beto sta pesando e non poco; l’Udinese, come dimostrato contro la Fiorentina, crea ma gli manca il giocatore in grado di concretizzare la mole prodotta dai propri compagni.

In un momento del genere lo stesso Sottil è a rischio; il tecnico deve trovare la giusta sterzata per evitare di essere esonerato. Da questo punto di vista, la gara contro il Genoa diventa fondamentale per la squadra ma, probabilmente, per lo stesso allenatore. Dopo sei giornate, dunque, l’Udinese è al diciottesimo posto e ha bisogno di una svolta all’interno del proprio campionato.

La classifica non è sicuramente positiva ma Sottil può vantarsi del secondo posto in una particolare classifica. Sembra incredibile considerando come stanno andando le cose sul campo; la sua Udinese, però, occupa il secondo posto e questo fa sicuramente piacere.

Udinese, i dribbling sono la tua specialità: secondo posto in classifica

Stando a quanto riportato dal portale Kickest, l’Udinese può contare su alcuni giocatori con un numero decisamente alto di dribbling all’interno dei novanta minuti. In cima a questa speciale classifica troviamo Soule del Frosinone, squadra rivelazione di questa prima parte di campionato.

Al secondo posto ecco un giocatore di Sottil; per la precisione parliamo di Samardzic con 3.2 dribbling completati a partita. Una vera e propria specialità della casa come dimostra lo splendido (anche se inutile ai fine del risultato) gol realizzato in casa del Napoli dove ha scartato praticamente tutta la difesa partenopea. Samardzic è proprio quel giocatore a cui bisogna fare affidamento per uscire da una situazione non semplice.

Nella classifica dei giocatori con più dribbling completati all’interno di una partita troviamo, sempre dell’Udinese, Ebosele; il terzino ha una media di 2.8 dribbling completati a partita. Il classe 2002 si trova a pari merito con Lookman dell’Atalanta e Gudmundsson del Genoa. In campionato le cose non stanno andando bene con i friulani che devono assolutamente cambiare passo; Sottil, però, può essere soddisfatto per avere in rosa il secondo classificato tra i giocatori con più dribbling riusciti all’interno di una partita.