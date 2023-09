Inzaghi adesso trema: torna direttamente dopo la sosta

Assenza pesante per l’Inter per i prossimi impegni tra campionato e Champions League: i tempi di recupero e quando tornerà a disposizione di Inzaghi

L’Inter affronta questa sera la Salernitana nella trasferta dell’Arechi e vuole ritrovare subito la vittoria dopo il tonfo casalingo di mercoledì a San Siro contro il Sassuolo di Berardi.

Simone Inzaghi condivide al momento la vetta della classifica con i cugini del Milan e cambierà nuovamente formazione anche in funzione del delicato incrocio di martedì sera in Champions League con il Benfica. Inoltre, l’allenatore piacentino deve far fronte ad alcuni infortuni tra cui spicca l’ultimo stop di Davide Frattesi. Il nazionale azzurro nell’allenamento di giovedì ha rimediato un risentimento muscolare ai flessori della coscia, che lo terrà ai box per la sfida di questa sera e non solo purtroppo per Inzaghi. L’ex Sassuolo sarebbe partito probabilmente titolare a Salerno, invece dovrà lasciare il posto a uno tra Klaassen (favorito) e il tuttofare Mkhitaryan. In più, Frattesi salterà quasi sicuramente anche il match di Champions a San Siro con il Benfica dell’ex Juve Angel Di Maria.

Inter, si ferma anche Frattesi: i tempi di recupero e le gare che salterà

Le condizioni di Frattesi verrano monitorare quotidianamente da Inzaghi e dallo staff medico interista, con Luciano Spalletti spettatore interessato considerando i prossimi e decisivi impegni della Nazionale contro Malta e Inghilterra.

Tra mercoledì e giovedì si capirà se il 24enne centrocampista riuscirà a recuperare in tempo per la gara interna di campionato con il Bologna, ultima prima della sosta per le nazionali. L’Inter valuterà con molta cautela le condizioni del giocatore, senza rischiare eventuali ricadute. Se Frattesi non sarà a posto fisicamente, Inzaghi potrebbe così tenerlo fuori precauzionalmente anche per la sfida contro i felsinei. Il centrocampista nerazzurro potrebbe comunque rispondere ugualmente alla convocazione del Ct Spalletti e cercare di smaltire in tempo l’infortunio per le partite con Malta e soprattuto l’incrocio di Wembley del 17 ottobre con l’Inghilterra. Intanto, Inzaghi dovrà rinunciare a Frattesi per le sfide con Salernitana e Benfica alternando in mediana Barella, Mkhitaryan e Klaassen.