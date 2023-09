DIRETTA Roma-Frosinone, Mourinho in conferenza stampa LIVE

Dopo la disfatta col Genoa, Jose Mourinho torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Frosinone

La Roma non può più sbagliare. Dopo il capitombolo di giovedì sera in casa del Genoa, i giallorossi devono rialzarsi per muovere di nuovo la classifica che vede la squadra di Mourinho a quota 5 punti in 6 partite. Uno score tremendo, con una squadra che è sembrata scarica soprattutto a livello mentale oltre che tecnico.

Alla vigilia del match all’Olimpico contro il Frosinone, l’allenatore della Roma torna a parlare in conferenza stampa a Trigoria, parlando di questo momento complicato e di una partita molto insidiosa visto lo stato di forma degli uomini di Di Francesco. Dalle 14.30 la diretta delle sue dichiarazioni su Calciomercato.it:

