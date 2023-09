Caso Osimhen, si attiva anche il ministro: “Niente discriminazioni”

Continua a far parlare il caso Osimhen, si è attivato anche il ministro: “Niente discriminazioni, siamo in contatto”

Il caso Osimhen in casa Napoli continua a far parlare. Si sta chiudendo una settimana complessa e movimentata per la società azzurra, che mercoledì con la netta vittoria contro l’Udinese ha dato però un importante segnale.

Il nigeriano ha trovato il gol che mancava contro i friulani. C’è da capire se lo strappo sarà stato effettivamente ricucito e quali prospettive potranno esserci, in ogni caso, per il futuro del giocatore. Come raccontato da Calciomercato.it, De Laurentiis è irritato con l’entourage di Osimhen per il mancato rinnovo, nonostante fosse stato trovato un accordo di massima. E nel frattempo, c’è chi prende posizione decisa a sostegno del centravanti nigeriano.

Caso Osimhen, si attiva anche il ministro dello Sport nigeriano

Da Mario Balotelli, che a Tv Play ha puntato il dito contro la società azzurra, al ministro dello Sport nigeriano, John Owan Enoh, che ha promesso di proteggere gli atleti nigeriani da “ingiuste prese in giro e discriminazioni”.

Il ministro nigeriano ha diramato un comunicato ufficiale a sostegno del centravanti della sua Nazionale: “Il mio ufficio sta lavorando duramente per raggiungere Osimhen in prima persona e capire quali sono i problemi e stabilire chiaramente i fatti. Sono anche in contatto con il Ministro degli Affari Esteri e con l’Ambasciatore della Nigeria in Italia. Stiamo utilizzando i canali diplomatici per esplorare la questione con l’Italia. Ci impegniamo a garantire che ai nostri sportivi venga dato il rispetto che meritano e che non siano esposti a ingiustizie, discriminazioni e ingiuste prese in giro che potrebbero essere dannose per la loro carriera”. E nell’attesa di capire come evolverà la situazione, il Napoli guarda alla sfida di Lecce, che aprirà la settima giornata di Serie A, in attesa del Real Madrid, prossimo ospite al ‘Maradona’ martedì sera.