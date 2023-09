Caso Osimhen-Napoli, irrompe Balotelli: “Una cosa senza senso”

Continua a far discutere la polemica che si è innescata tra il Napoli e Osimhen, ecco il parere di Mario Balotelli

Settimana piuttosto complessa e movimentata, per il Napoli, che si inserisce nel solco di un avvio di stagione delicato per i campioni d’Italia. Gli azzurri, con il successo sull’Udinese, sperano di aver invertito la rotta e avviarsi su una strada più consona al proprio rango, ma intanto continua a tenere banco la vicenda Osimhen.

Positivo, per il nigeriano, l’aver ritrovato il gol che mancava da un mese e l’atteggiamento avuto in campo e con Garcia, dopo il diverbio di Bologna e la vicenda che lo ha visto protagonista sui social, tra il video pubblicato dal Napoli su TikTok e la sua reazione su Instagram. C’è da capire se lo strappo sarà stato effettivamente ricucito e quali prospettive potranno esserci, in ogni caso, per il futuro del giocatore. Come raccontato da Calciomercato.it, De Laurentiis è irritato con l’entourage di Osimhen per il mancato rinnovo, nonostante fosse stato trovato un accordo di massima.

Napoli ‘bocciato’ da Balotelli su Osimhen: e c’è il verdetto sul futuro del nigeriano

Sulle vicende legate al capocannoniere dello scudetto azzurro, è intervenuto Mario Balotelli a ‘Tv Play’, prendendo posizione sull’accaduto e individuando le responsabilità.

“Quel video postato su Tik Tok è una cosa senza senso – ha dichiarato – Non capisco perché lo abbiano fatto, in questo momento non si scherza su Osimhen. Se glielo avessero chiesto, non credo che sarebbe stato d’accordo. Io al posto suo mi sarei infuriato e non poco. Anche lui comunque ha sbagliato a togliere le sue foto da Instagram, i tifosi non hanno fatto niente. Non credo sia plausibile che possa chiedere la cessione per questo, ma penso possa rimanere quest’anno al massimo e poi andare via”.