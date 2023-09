Scatto in avanti per Osimhen: ecco chi è in pole per il nigeriano

Osimhen prova a diradare le nubi rilanciandosi con il Napoli, ma il suo nome torna caldo in vista delle prossime finestre di calciomercato

Per una notte, almeno, è tornato il sereno in casa Napoli, almeno apparentemente. Gli azzurri si sono scrollati di dosso tensioni e polemiche di questo inizio di stagione con un roboante 4-1 all’Udinese. Era attesissima e non poteva mancare, oltre a quella di Kvaratskhelia tornato al gol, la firma di Osimhen, protagonista in negativo delle ore precedenti al match. Ma il futuro rimane incerto.

Le vicende della vigilia del match contro i friulani sono destinate a lasciare strascichi e fare ancora discutere. L’ormai celebre video TikTok condiviso dal canale del Napoli e poi cancellato ha scatenato la reazione social del giocatore, che ha cancellato quasi tutte le foto in maglia azzurra, e la minaccia di azioni legali da parte dell’agente, riaprendo la polemica sul rinnovo di contratto non ancora arrivato. Come raccontato da Calciomercato.it, De Laurentiis è irritato per il mancato rinnovo di Osimhen, per il quale pensava di aver trovato un accordo di massima. E inevitabilmente il futuro del capocannoniere dello scudetto resta tema caldo di discussione, con scenari all’orizzonte che potrebbero preoccupare non poco.

Osimhen, ritorno di fiamma e ‘minaccia’ concreta al Napoli a gennaio

La situazione ambientale andrà monitorata costantemente e intanto, in assenza di novità contrattuale, a gennaio gli assalti a Osimhen di certo riprenderanno, con un lungo elenco di pretendenti.

In estate, vi abbiamo raccontato dell’Al Hilal che era pronto a coprire di dollari Osimhen per portarlo in Arabia. L’offerta da 120 milioni di euro era stata respinta dal Napoli, ma gli sceicchi ci riproveranno e secondo il ‘Daily Mail’ sarebbero in pole. Occhio però anche al Chelsea, che ha grandi difficoltà in attacco e bisogno di un giocatore in grado di segnare con continuità, e al Real Madrid, cui manca ancora un erede di Benzema.