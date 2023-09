Problema muscolare, a rischio per Atalanta-Juventus

Un problema muscolare mette in dubbio la sua presenza in Atalanta-Juventus: decisivo il provino di domani

Atalanta-Juventus è il big match della settima giornata di Serie A. La sfida, in programma domenica alle ore 18, rischia però di non avere tra i protagonisti uno dei calciatori più attesi.

Un risentimento muscolare, infatti, sta mettendo in dubbio la presenza di Charles De Ketelaere. Il trequartista belga, arrivato quest’estate in nerazzurro in prestito dal Milan, ha accusato un problema muscolare dopo il match contro il Verona, in cui è subentrato a Pasalic all’intervallo.

Il belga, protagonista di un buon inizio di stagione con due gol e due assist, quest’oggi non si è allenato con il resto del gruppo, limitandosi ad una seduta personalizzata. Il tutto per un affaticamento al quadricipite sinistro.

Atalanta-Juventus, dubbio De Ketelaere: le ultime

Per il 22enne di Brugge sarà decisivo il test che sosterrà domani, alla vigilia della partita contro la Juventus. Considerato anche l’impegno di giovedì in Europa League, difficilmente Gasperini lo vorrà rischiare se non al 100% della condizione, quantomeno dal primo minuto.

Al suo posto, al fianco di Lookman potrebbe giocare Pasalic, ma non è da escludere l’impiego dal primo minuto di Muriel. Come detto, novità arriveranno domani con il provino che decreterà la presenza (o meno) di De Ketelaere contro la Juventus.