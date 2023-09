Lecce-Napoli probabili formazioni: rischia Kvara, Garcia pensa al turnover

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli, partita valida per la 7a giornata della stagione 2023-2024 di Serie A: Krstovic c’è, Garcia pensa al turnover

In seguito alla vittoria larga per 4-1 sull’Udinese, il Napoli è chiamato ad un impegno ancora più provante contro il Lecce di D’Aversa, ancora imbattuto nelle gare casalinghe al Via del Mare. I pugliesi sono reduci dalla prima sconfitta stagionale contro la Juventus e sono intenzionati a riscattarsi immediatamente.

Il Lecce, infatti, è una delle squadre più sorprendenti di questo inizio di campionato, merito dei successi su Lazio, Salernitana e Genoa e dei pareggi con Fiorentina e Monza. Guidati da un super Krstovic, i gialloblu sono momentaneamente al sesto posto in classifica con gli stessi punti di Napoli e Fiorentina.

Proprio gli azzurri sono chiamati alla continuità dopo l’ottima prova del Maradona nel turno infrasettimanale. La sconfitta con la Lazio e i pari con Genoa e Bologna vanno dimenticati, così come l’ormai apparentemente rientrato caso Osimhen, che guiderà ancora l’attacco partenopeo.

Lecce-Napoli, le probabili formazioni della partita

Pochissimi dubbi per i padroni di casa, che si affideranno ancora a Baschirotto e Pongracic in difesa, con l’unico ballottaggio tra Gallo e Dorgu sulla sinistra. A centrocampo confermato Rafia, mentre Blin è insidiato da Gonzalez. In avanti il tridente sarà quello formato da Almqvist, Krstovic e Strefezza.

Nel Napoli Garcia valuta del turnover in vista della super sfida al Real Madrid di martedì 3 ottobre. Mario Rui potrebbe lasciar spazio a Olivera, così come Anguissa potrebbe rifiatare per Cajuste. Anche Zielinksi è insidiato dall’opzione Raspadori mezz’ala, ma l’ex Sassuolo potrebbe dir la sua anche come esterno d’attacco a destra nel triplo ballottaggio con Politano (favorito) e Lindstrom. Dopo il gol Kvaratskhelia potrebbe addirittura accomodarsi in panchina, ma per ora parte avanti ad Elmas. In avanti ci sarà Osimhen.

Di seguito le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All: D’Aversa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Garcia

Lecce-Napoli, dove vederla in tv

L’incontro tra Lecce e Napoli valido per la 7a giornata di campionato ed in programma dalle 15.00, sarà trasmesso su DAZN. Per guardare la partita basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV.

Il calendario di Lecce e Napoli

Dopo la sfida al Napoli, il Lecce sarà impegnato in un’altra gara casalinga, contro il Sassuolo. Un test importante per la squadra di D’Aversa, che potrebbe ottenere ulteriori punti salvezza e continuare a vivere un sogno in questo inizio di stagione.

Il Napoli, come detto, sarà invece di scena al Maradona contro il Real Madrid per la seconda partita dei gironi di Champions League dopo il successo sul Braga. Gli azzurri, prima della sosta, dovranno poi vedersela contro la Fiorentina, avversaria storicamente insidiosa nel recente passato.