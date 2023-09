Koopmeiners, statistiche e voti fantacalcio del trequartista dell’Atalanta: un dato sorprende

Koopmeiners è un giocatore fondamentale per l’Atalanta; ecco le statistiche su rendimento, gol e media voto del trequartista di Gasperini

L’Atalanta ha iniziato la stagione positivamente; quattro vittorie e due sconfitte in campionato con il vero passo falso in casa del Frosinone quando i ragazzi di Gasperini non sono riusciti ad imporre il loro solito gioco. L’obiettivo della Dea è quello di trovare la giusta continuità di risultati nonostante un campionato, come la Serie A, per nulla semplice.

Un giocatore che sta avendo un rendimento più che positivo è, senza ombra di dubbio, Koopmeiners; l’olandese è fondamentale negli schemi dell’Atalanta perché, con i suoi inserimenti, rappresenta una soluzione offensiva in più.

Come ha giocato Koopmeiners nell’ultima partita: Verona Atalanta

Nell’ultimo turno di campionato, l’Atalanta è andata sul campo del Verona con l’obiettivo di trovare la continuità di risultati; i bergamaschi, infatti, arrivavano all’appuntamento dopo la sfida con il Cagliari mentre i ragazzi di Baroni si presentavano con un punto in tre partite e la necessità di cambiare marcia.

Il match è stato deciso intorno al quindicesimo del primo tempo quando Koopmeiners ha sfruttato un passaggio di De Roon e ha battuto il portiere avversario; rete da tre punti quella del trequartista olandese che si conferma giocatore fondamentale in zona realizzativa. Il classe 1998, infatti, rappresenta una soluzione in più dal punto di vista offensivo.

Fantacalcio: i voti di Koopmeiners

A livello fantacalcistico, il trequartista dell’Atalanta rappresenta una soluzione importante perché è un giocatore in grado di portare bonus importanti in termini realizzativi. Fino a questo momento ha giocato tutte partite positive.

L’esordio contro il Sassuolo gli ha portato un sei e mezzo mentre contro Frosinone e Cagliari si è guadagnato la sufficienza. Molto meglio contro il Monza dove l’assist effettuato gli ha permesso di ottenere un sette e mezzo; nelle due gara in cui ha trovato il gol è stato premiato con un nove e mezzo (contro l’Atalanta) e un dieci in casa del Verona.

Koopmeiners come ha commentato su Instagram

Il trequartista dell’Atalanta, come molti suoi colleghi, ha un suo account Instagram; nel profilo di Koopmeiners troviamo post di varie tematiche e tra queste non possiamo non menzionare quelle a tema calcistico. L’olandese ha commentato con un post l’ultima partita, in casa del Verona, dove ha trovato il gol da tre punti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teun Koopmeiners (@teunkoopmeiners)

Koopmeiners nella probabile formazione di Atalanta Juventus

Nella prossima giornata di campionato ci sarà una sfida particolarmente interessante e che mette di fronte Atalanta e Juventus; i ragazzi di Gasperini vogliono delle risposte positive per continuare il loro campionato dove l’obiettivo è finire tra le prime quattro. I bianconeri, invece, cercano una vittoria per tenere il passo delle milanesi e proseguire in una lotta scudetto dove i ragazzi di Allegri devono essere assolutamente protagonisti.

Gasperini, per portare a casa i tre punti, potrà contare su Koopmeiners. Il trequartista olandese, con le sue qualità tecniche, è in grado di mettere in difficoltà la difesa bianconera che, in questo inizio di stagione, non ha mostrato di essere solidissima.

Andiamo a vedere la probabile formazione dell’Atalanta con, ovviamente, Koopmeiners in campo dal primo minuto. Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere.

Koopmeiners nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Sei partite giocate da Koopmeiners in campionato a testimonianza di come l’olandese sia, senza ombra di dubbio, un punto fermo all’interno della rosa di Gasperini. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate del trequartista olandese fino a questo momento.

Gol: due

Assist: uno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 7.5

Koopmeiners, fondamentale per l’Atalanta: ecco cosa può dare a Gasperini

Come stiamo vedendo in queste prime giornate di campionato, uno dei giocatori fondamentali dell’Atalanta è Koopmeiners. Il trequartista, con la sua tecnica, può andare a mettere in costante difficoltà la difesa avversaria. Giocatore molto bravo tra le linee e che ha nell’inserimento una delle sue caratteristiche principali; l’attacco alla profondità dell’olandese può essere letale per la retroguardia bianconera.

Gli obiettivi della squadra bergamasca sono molto importanti; in campionato si vuole lottare per il quarto posto mentre in Europa League si cercherà di arrivare il più avanti possibile. Traguardi non semplici da raggiungere ma che diventano meno complessi con l’apporto di un giocatore come Koopmeiners.