“Esonero immediato”: hanno sfiduciato Mourinho

La Roma ha perso quattro a uno con il Genoa; una sconfitta che ha portato un pensiero unico per quanto concerne il futuro di Mourinho

Il turno infrasettimanale di Serie A ha mandato dei messaggi piuttosto chiari e uno di questi riguarda la Roma; i giallorossi sono usciti con le ossa rotte dalla sfida con il Genoa capace di imporsi con un netto quattro a uno. Risultato mai in discussione perché anche quando il risultato era in parità non si è mai avuta l’impressione che i giallorossi potessero mettere la testa avanti.

Retegui e compagni hanno messo in evidenza tutti i limiti della Roma a partire da una difesa non più solida e che, in sei partite, ha incassato undici gol. Fase difensiva fragile ma anche un centrocampo a cui manca ancora la giusta confermazione; al momento il giocatore più in forma del reparto è Cristante mentre gli altri, complice anche i problemi fisici, devono ancora trovare la giusta condizione fisica. Arriviamo poi al reparto offensivo con gli attaccanti poco serviti e costretti a venire a centrocampo per prendersi palla.

Infine non possiamo non sottolineare la condizione fisica generale della squadra; la Roma in campo fatica a tenere il ritmo degli avversari a causa, molto probabilmente, di una preparazione estiva sbagliata. La sconfitta con il Genoa è stata pesante e ha portato un pensiero ben preciso sul futuro di Mourinho; il tecnico portoghese non era mai partito così male in carriera e, considerando soprattutto la presenza di Dybala e Lukaku, è una situazione difficilmente accettabile.

Roma è crisi nera: esonero immediato per Mourinho

La pazienza è terminata; la sconfitta con il Genoa ha aperto ufficialmente la crisi della Roma e il pensiero su Mourinho è piuttosto chiaro. Da un sondaggio fatto sul canale Telegram di Calciomercato.it su quale possa essere la soluzione migliore per i giallorossi, il trentasei percento sottolinea come si dovrebbe procedere con l’esonero immediato del tecnico portoghese.

Il trentatré percento, invece, pensa che si debba andare avanti con Mourinho fino al termine della stagione con la speranza, ovviamente, di cambiare passo perché questo avvio di campionato è a dir poco terribile. Il diciannove percento vuole l’esonero nella sosta per le nazionali e l’arrivo di Conte con il tecnico azzurro ancora senza contratto e che potrebbe portare nuovi stimoli alla piazza giallorossa.

L’ultima voce, quella della fiducia a tempo, ha raccolto il tredici percento. Inizio di stagione terribile per Mourinho e la sua Roma; dopo due anni di amore totale ora questo rapporto sembra iniziare ad essere meno solido.