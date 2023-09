Dirigenti sotto tiro: “Incompetenti e arroganti, da anni va avanti così”

Il grande ex non le manda a dire nei confronti della dirigenza: “Incompetenti e arroganti. Sono anni che la situazione va avanti così”

Tra i tanti giocatori arrivati in Arabia Saudita quest’estate c’è anche Moussa Dembele. L’attaccante francese ha deciso, come tanti altri, di lasciare l’Europa e approdare nel campionato saudita.

Terminato il suo contratto con il Lione, Dembele si è trasferito all’Al-Ettifaq. Al momento la stagione per l’attaccante transalpino è iniziata nel migliore dei modi con 8 reti segnate in 7 gare giocate. Il giocatore però non ne ha certamente mandate a dire al suo vecchio club, puntando fortemente il dito contro la dirigenza.

Lione, l’ex Dembele tuona: “Ambiente malsano”

Il Lione non sta vivendo un periodo semplice e ha da poco annunciato Fabio Grosso alla guida della squadra dopo aver esonerato Laurent Blanc.

“La mia ultima stagione a Lione è stata complicata. Non avevo più niente da fare e da dare al riguardo. Lì l’ambiente è malsano e non favorisce la crescita. Me ne sono andato proprio come Malo Gusto, Castello Lukeba e Bradley Barcola, che hanno fatto bene a partire per progredire, trovarsi in una dinamica migliore per il loro sviluppo e guadagnare più soldi. Come Lucas Paquetà o Bruno Guimaraes, avevano ragione a partire. Guarda come si divertono. Sono adorati, rispettati e si godono la vita. Anche il club è molto felice di intascare soldi grazie a loro”. Parole dure e forti dell’ex attaccante, che punta il dito contro i dirigenti: “Ho tanti bei ricordi, ma anche non buoni, come i miei stessi tifosi che mi insultavano. Gli ultimi mesi sono stati terribili, i dirigenti hanno gettato odio tra i tifosi, cercando di dare la colpa a noi giocatori. A me come ad Aouar (anche lui ha lasciato Lione a contratto scaduto per approdare alla Roma). La verità è che hanno fatto tutti un pasticcio nella gestione del club e la cosa va avanti da anni. Sono incompetenti anche nel vendere giocatori, non esiste un progetto a lungo termine, solo fumo. Guardate quanti giocatori oltre a me e ad Houssem sono andati via a costo zero. Da Kalulu a Denayer fino a Depay“.