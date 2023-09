Fabio Grosso torna in panchina: c’è l’annuncio UFFICIALE del Lione

Dopo giorni di trattative e indiscrezioni è arrivato l’annuncio ufficiale: il campione del mondo torna in panchina

Il campione del mondo torna in panchina. Dopo giorni di trattative e indiscrezioni, è arrivato l’annuncio ufficiale: il Lione ha scelto Fabio Grosso per occupare il posto lasciato libero di Laurent Blanc dopo l’esonero.

L’ex Frosinone ha vinto il ballottaggio con Gennaro Gattuso e si è legato al club transalpino fino al 30 giugno 2024. Nel contratto è presente anche un’opzione per allungare il contratto per un’altra stagione. Grosso non sarà in panchina domani sera per la sfida che vedrà il Lione opporsi al Le Havre: presente allo stadio, il nuovo allenatore assisterà al match da spettatore e inizierà il nuovo incarico a partire da lunedì 18 settembre quando sarà anche presentato alla stampa.

Ancora da decidere lo staff che accompagnerà Grosso in questa nuova avventura in Ligue 1. L’ex terzino, campione del mondo con l’Italia nel 2006, è già stato a Lione da calciatore tra il 2007 e il 2009: due stagioni con 78 partite disputate e la doppietta campionato-coppa di Francia in bacheca prima di far ritorno in Italia con la maglia della Juventus e intraprendere poi la carriera di allenatore.

Lione, panchina a Grosso: i dettagli dell’accordo

Altri fasti rispetto alla squadra di oggi visto che il Lione sta attraversando un periodo davvero complicato. Appena un punto raccolto nelle prime quattro giornate di campionato e l’ultimo posto che ha spinto la società a cambiare la guida tecnica.

Laurent Blanc è stato esonerato e il compito di tirare la squadra fuori dalle sabbie mobili è stato affidato a Fabio Grosso. L’ex Frosinone sarà il primo allenatore italiano sulla panchina dell’Olympique dopo aver vinto la concorrenza dell’ex compagno di Nazionale Gennaro Gattuso.