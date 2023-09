Sorpasso al foto finish: hanno scelto De Zerbi

Il futuro di Roberto De Zerbi sembra essere segnato: la prossima tappa dopo il Brighton è una delle panchine più prestigiose del mondo

Gli allenatori italiani sono, da sempre, una grande eccellenza del nostro paese: a partire da Carlo Ancelotti, che ancora oggi rappresenta una pietra miliare del calcio mondiale, passando per Antonio Conte e Roberto Mancini, fino ad arrivare alle nuove leve. Francesco Farioli a Nizza e, su tutti, Roberto De Zerbi a Brighton.

In Serie A sono diversi i club che possono avere dei rimpianti sull’attuale tecnico dei Seagulls: nessuno ha voluto puntare con forza su De Zerbi o, quantomeno, presentargli un progetto convincente. Adesso, invece, riuscire ad arrivare nell’ex allenatore del Sassuolo è diventata un’impresa difficile da realizzare. Ad averlo messo nel mirino è il club più importante del mondo.

Roberto De Zerbi pronto al grande salto: lo vuole il Real Madrid

Anche in questa stagione il suo Brighton sta esprimendo un calcio di altissimo livello ed è una delle realtà di punta del calcio europeo: nel suo futuro ci sono le stelle.

Secondo quanto riportato da CadenaSer, Roberto De Zerbi sarebbe diventato il primo obiettivo per la panchina del Real Madrid. Il club più importante del mondo sta programmando la prossima stagione, quella dell’addio di Carlo Ancelotti, promesso sposo del selezione brasiliana. Florentino Perez vuole aprire un nuovo ciclo vittorioso con le Merengues e con i giovani talenti che costellano la rosa del Real Madrid.

Un allenatore come Roberto De Zerbi potrebbe essere l’ideale per completare il processo di crescita di tanti giocatori e di esprimere anche un calcio avanguardistico. Negli ultimi anni il Real ha vinto, ma ha perso un po’ di argento vivo e Florentino Perez vuole ripartire con quello che si prospetta essere il miglior allenatore della generazione post Guardiola. Si era parlato anche di un ritorno di José Mourinho nella capitale iberica, ma nella mente della proprietà madridista il sorpasso del tecnico italiano è stato compiuto. Niente da fare, quindi, anche per i club italiani: per arrivare a Roberto De Zerbi bisognerà battere la concorrenza del Real Madrid.