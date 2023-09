PAGELLE E TABELLINO GENOA-ROMA 4-1: Mourinho, disastro su tutta la linea. Retegui on fire

Pagelle e tabellino di Genoa-Roma, match valido per la 6a giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

GENOA

Martinez 6

Bani 7

Dragusin 7

Vasquez 7

Sabelli 6,5 Dal 46′ De Winter 6

FLOP Strootman 5,5: se in casa Genoa vogliamo trovare l’ago nel pagliaio, il meno positivo per la mezz’ora che è stato in campo nel primo tempo è stato lui. Un po’ in ritardo su diverse situazioni, falloso oltremodo. Ma è una valutazione parziale visti i pochi minuti di gioco. Dal 29′ Kutlu 6,5

Badelj sv. Dall’11’ Thorsby 7

Frendrup 6,5

Matturro 6,5. Dal 76′ Messias

Gudmundsson 7,5

TOP Retegui 7,5: dopo Lazio e Napoli stende pure la Roma e si conferma ammazza-grandi per eccellenza. Poi certo, non è solo una questione di tabellino, perché il centravanti della Nazionale fa un lavoro pazzesco in ogni zona del campo. Prende un’enorme quantità di falli, difende palloni, più di qualcuno ne pulisce per far respirare la squadra, fa a sportellate con tutta la difesa della Roma. E poi il gol è stupendo, da centravanti di altissimo livello, stop e tiro fulminante in una frazione di secondo. Menzione d’onore anche per Gudmundsson, che ha segnato l’1-0 e si è inventato l’azione del secondo.

Allenatore: Gilardino 7