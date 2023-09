Juve-Torino, tegola Buongiorno: il pessimismo di Juric. Su Sanabria e Ricci: “Non è colpa mia”

Ivan Juric esce dall’Olimpico con un po’ di amaro in bocca, ma senza fare drammi, con consapevolezza e un po’ di ansia per Buongiorno

Il Torino di Juric esce sconfitto dall’Olimpico contro la Lazio, giocando una partita sottotono soprattutto a livello offensivo. I granata subiscono poco soprattutto nel primo tempo, ma non riescono mai a essere pericolosi, né tecnicamente né agonisticamente.

Nel postpartita l’analisi del tecnico croato in conferenza stampa: “La partita è stata preparata bene, non abbiamo concesso niente alla Lazio. Potevamo essere più pericolosi, nella ripresa dovevamo continuare così, ma abbiamo preso gol sul primo tiro. Poi abbiamo perso Buongiorno che per noi ora è importantissimo, è una sensazione amara perché al 60′ prendi il primo tiro e prendi gol. Mi è sembrato che ci mancasse un po’ di energia sportiva. Non abbiamo avuto una grande reazione al gol, non mi è piaciuta molto”. Il tema centrale a questo punto diventa l’infortunio di Buongiorno, che preoccupa e non poco Juric: “Vedremo domani, ma la sensazione non è positiva“. E sabato 7 c’è il derby con la Juventus, che quasi certamente lo vedrà assente.

Torino, Juric: “Speso tantissimo contro la Roma. Sanabria e Ricci alla Lazio? Non è colpa mia”

“La mia sensazione – continua Juric – è che abbiamo speso tantissimo contro la Roma. Oggi eravamo organizzati, con le linee di passaggio giuste magari, ma mancava la cattiveria agonistica.

Oggi è stata anche la prima prova per il tandem Sanabria-Zapata: “Non sono deluso. Siamo arrivati all’Olimpoco non subendo tiri per 60 minuti. È sbagliato pensare che saremmo arrivati qui e avremmo fatto dieci gol. Dopo tantissimi mesi Zapata ha fatto 90 minuti, ha speso tantissimo contro la Roma e l’ho visto meno reattivo ma non mi è dispiaciuto”. In estate lo stesso Sanabria e Ricci sono stati parecchio in orbita Lazio e poi non si è concretizzato nessuno dei due affari. Colpa di Juric? Lui risponde così: “Io non mi oppongo mai alle cessioni. Decide la società, io non ho mai messo il becco”.

Infine sugli esterni: “Bellanova sta crescendo hene, ha fatto belle cose, deve alzare il livello di attenzione ma sono molto soddisfatto, oggi è stato anche sfortunato sul gol. Lazaro e Vojvoda possono fare qualcosa in più. Lazaro è un giocatore buono, ma ho la sensazione che possa fare di più. Poi c’è Soppy, bisogna crescerlo bene, ci darà una mano.